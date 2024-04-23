Москва пробує розгадати плани Києва, а Київ – "передбачити" наміри Москви. Очільник ГУР розповів, наскільки сильною є російська розвідка в Україні.

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Прогрес чи регрес

За словами Буданова, окупанти продовжують "вивідувати" необхідні дані і намагатися використати їх задля власного успіху і посилення.

На питання журналіста, чи зазнали спецслужби ворога прогресу за два роки війни, генерал підкреслив, що війна – це розвиток.

Буданов наголосив, що росіяни особливо підсилилися у сфері кібер- та радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, що влітку минулого року, коли Україна готувалася до контрнаступу, відбувся витік інформації. Плани Києва стали відомі ворогу. Про це, зокрема, заявив президент Зеленський під час великої пресконференції 25 лютого. Глава держави тоді наголосив, що "наші контрнаступальні минулого року були на столі Кремля до того, як вони почалися". Буданов теж визнав витік даних і запевнив, що із цією проблемою працюють.

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