Харків залишається бажаною, однак недосяжною ціллю Путіна. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розказав, чи має ворог сили для того, щоб взяти це місто.

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Ворог спробує підкорити місто

За словами Півненка, в ході свого нового наступу окупанти можуть спробувати зхаопити Харків.

Генерал визнає, що на місто, яке вже зараз потерпає від щоденних ударів різним типом зброї, чекають тяжкі часи. Адже ворог не відмовиться від спроб знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Дуля з маком, а не Харків

Водночас командувач впевнений, що у противника знову не вийде підкорити Харків. Він наголосив, що росіяни звикли діяти за класичною схемою, яка не приносить їм успіху. Вони наступатимуть на одному напрямку, а рух на ще кількох використають як відволікаючий маневр.

"Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки", – підкреслив Півненко. Військовий закликав згадати, скільки окупанти вовтузилися навколо Бахмута та Авдіївки.

Росіянам легше поміняти керівництво країни і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів,

– наголосив командувач Нацгвардії.

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