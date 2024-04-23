Харьков остается желанной, однако недостижимой целью Путина. Командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал, имеет ли враг силы для того, чтобы взять этот город.

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Враг попытается покорить город

По словам Пивненко, в ходе своего нового наступления оккупанты могут попытаться захватить Харьков.

Генерал признает, что на город, который уже сейчас страдает от ежедневных ударов различным типом оружия, ждут тяжелые времена. Ведь враг не откажется от попыток уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Дуля с маком, а не Харьков

В то же время командующий уверен, что у противника снова не получится покорить Харьков. Он отметил, что россияне привыкли действовать по классической схеме, которая не приносит им успеха. Они будут наступать на одном направлении, а движение на еще нескольких используют как отвлекающий маневр.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы", – подчеркнул Пивненко. Военный призвал вспомнить, сколько оккупанты возились вокруг Бахмута и Авдеевки.

Россиянам легче поменять руководство страны и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат,

– подчеркнул командующий Нацгвардии.

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