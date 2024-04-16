Фігуранту загрожує довічне, адже він шпигував за цивільними й військовими об'єктами на Херсонщині, а також причетний до спроб замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Що відомо про викриття агента Росії

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки Росії, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об'єктами на Херсонщині,

– розповіли в СБУ.

Там пояснили, що затриманим виявився 55-річний місцевий житель. Він дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який також жив на Херсонщині, однак після початку повномасштабного вторгнення втік в Росію та почав працювати на воєнну розвідку Кремля. СБУ встановила його особу.

Щодо затриманого, то Служба безпеки України з'ясувала, що для збору розвідданих російський агент:

видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор;

"потрібні" дані намагався дізнатись у пасажирів. Для цього спеціально намагався встановити з ними довірливі розмови;

отримані дані передав месенджером окупантам. На їхній основі Росія готувала прицільні удари по місту з артилерії та дронів-камікадзе.

СБУ затримала агента Росії на Херсонщині, який причетний до спроб замаху на главу Херсонської ОВА

Служба безпеки України повідомила, що:

їм вдалось завчасно викрити плани Росії та зірвати їхнє виконання, завдяки викриттю російського агента на початковому етапі його розвідувальної активності;

вони провели комплексні заходи, щоб убезпечити українських військових та посадовців прифронтової ОВА;

слідчі поетапно задокументували кожен крок російського агента та затримали його під час виконання ворожого завдання.

Зокрема, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном,

– заявили в СБУ.

За даними відомства, дрони мав постріл до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7. Тобто він мав підірвати машину, в якій був посадовець. Дрон, завдяки СБУ та захисникам, нейтралізували.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про спробу замаху на Прокудіна