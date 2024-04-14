Так, в ефірі телемарафону речник Херсонської ОВА заявив, що це "не одноразова акція". Олександр Толоконніков розповів деталі про замах, передає 24 Канал.
До теми Корегував вогонь по автівці Прокудіна: СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА
Уже не перший замах
Речник зазначив, що тоді їздив з головою ОВА по громадах. СБУ повідомила, що окупанти планували "акцію".
Це не одноразова "акція" від них. Ми були в Бериславі – там (росіяни – 24 Канал) двічі скидали вибухівку. І в принципі там дуже небезпечно. У тому напрямку дуже небезпечно в принципі на тому напрямку, – Бериславщина, Тягинка. І коли там їздиш, постійно пильнуєш і на FPV-дрони й на вибухівку,
– розповів Толконніков.
Зауважив, що кожну годину там по 2 – 3 вибухи. Російські загарбники скидають вибухівку на цивільних.
Що відомо про замах на життя Прокудіна
- Голова СБУ заявив, що на життя очільника Херсонської ОВА намагалися скоїти замах.
- Василь Малюк розповів, що його організував один з жителів Херсона разом з ворожими спецслужбами.
- Так, зловмисник стежив за авто посадовця, а з глибини 12 кілометрів був запущений російський FPV-дрон. У комплексі вони мали коригувати ворожий вогонь.
- Однак, СБУ вчасно зреагувала та запобігла замаху. Зловмисника затримали 10 квітня на завершальному етапі.
- "Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, завдяки нашим хлопцям, посаджений вчасно", – підкреслив Малюк.
- Згодом Олександр Прокудін також підтвердив, що 10 квітня була спроба замаху на його життя. Водночас наголосив, що це не вперше й, мабуть, не востаннє.
- Посадовець додав, що не став про це говорити, адже знав, на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні.
- "Щодня на Херсонщині від російських атак гинуть та страждають цивільні люди. Окупанти прицільно полюють та обстрілюють мирне населення з безпілотників. Я така ж людина, як і інші. І це (постійні обстріли – 24 Канал) – наша буденність", – підкреслив Прокудін.
- Також він подякував СБУ за успішно проведено спецоперацію. Наголосив, що найголовніше в цій ситуації – викриття ще одного колаборанта.