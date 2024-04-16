Фигуранту грозит пожизненное, ведь он шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине, а также причастен к попыткам покушения на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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Что известно о разоблачении агента России
Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине,
– рассказали в СБУ.
Там объяснили, что задержанным оказался 55-летний местный житель. Он дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого, который также жил на Херсонщине, однако после начала полномасштабного вторжения бежал в Россию и начал работать на военную разведку Кремля. СБУ установила его личность.
Относительно задержанного, то Служба безопасности Украины выяснила, что для сбора разведданных российский агент:
- выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном авто, в котором установил скрытый видеорегистратор;
- "нужные" данные пытался узнать у пассажиров. Для этого специально пытался установить с ними доверительные разговоры;
- полученные данные передал мессенджером оккупантам. На их основе Россия готовила прицельные удары по городу из артиллерии и дронов-камикадзе.
СБУ задержала агента России на Херсонщине, который причастен к попыткам покушения на главу Херсонской ОВА
Служба безопасности Украины сообщила, что:
- им удалось заблаговременно разоблачить планы России и сорвать их выполнение, благодаря разоблачению российского агента на начальном этапе его разведывательной активности;
- они провели комплексные мероприятия, чтобы обезопасить украинских военных и должностных лиц прифронтовой ОВА;
- следователи поэтапно задокументировали каждый шаг российского агента и задержали его во время выполнения вражеского задания.
В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА. Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном,
– заявили в СБУ.
По данным ведомства, дроны имел выстрел к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. То есть он должен был взорвать машину, в которой был чиновник. Дрон, благодаря СБУ и защитникам, нейтрализовали.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенную в условиях военного положения. За это ему грозит пожизненное заключение.
Что известно о попытке покушения на Прокудина
- Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местной и региональной власти 12 апреля рассказал, что на главу Херсонской ОВА пытались совершить покушение. В частности, злоумышленник следил за его машиной.
- Задержанный должен был корректировать вражеский огонь. К счастью, злоумышленника задержали 10 апреля на завершающем этапе покушения.
- Сам Александр Прокудин заявил, что это была не первая попытка и, очевидно, не последняя попытка покушения. Он добавил, что не говорил об этом, ведь знал, на что шел, став главой Херсонской ОВА.
- Он добавил, что ежедневно на Херсонщине от российских атак гибнут и страдают гражданские люди из-за того, что россияне охотятся на мирных с беспилотников: "Я такой же человек, как и другие. И это (постоянные обстрелы – 24 Канал) – наша обыденность".