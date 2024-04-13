Об этом он сообщил в обращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале. Он также СБУ, которая провела удачную спецоперацию и предотвратила покушение на его жизнь, передает 24 Канал.

Важно Россия распространяет ИПСО о "наступлении" на правый берег Херсонщины: почему это далеко от реальности

"Опасность в прифронтовом городе – это обыденность"

В обращении Прокудин подтвердил, что действительно 10 апреля была попытка покушения на его жизнь. Председатель Херсонской ОВА добавил, что это не первая и, видимо, не последняя попытка покушения на его жизнь. Прокудин добавил, что не стал об этом говорить, ведь знал, на что шел, когда согласился работать в прифронтовом регионе.

Ежедневно на Херсонщине от российских атак погибают и страдают гражданские люди. Оккупанты прицельно охотятся и обстреливают мирное население с беспилотников. Я такой же человек, как и другие. И это (постоянные обстрелы – 24 Канал) – наша обыденность,

– заявил Прокудин.

Председатель Херсонской ОВА также поблагодарил Службу безопасности Украины за успешно проведенную спецоперацию. В итоге Прокудин отметил, что самое главное в этой ситуации – разоблачение еще одного коллаборанта.

Прокудин прокомментировал попытку покушения: смотрите видео

Покушение на Прокудина: что известно