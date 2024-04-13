Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местной и региональной власти. Он отметил, что злоумышленника уже задержали.

Смотрите также Глава СБУ Малюк стал для Путина целью номер один, – источники

Детали спецоперации

Малюк рассказал, что один из местных жителей Херсона вместе с вражескими спецслужбами организовывал покушение на жизнь председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина. Так, злоумышленник следил за машиной чиновника, а с глубины 12 километров был запущен вражеский FPV-дрон. В комплексе они должны были корректировать вражеский огонь.

СБУ вовремя среагировала и смогла предотвратить покушение. Злоумышленника удалось задержать 10 апреля на завершающем этапе покушения.

Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, благодаря нашим ребятам, посажен вовремя,

– рассказал Малыш.

СБУ разоблачает вражеских агентов: последние новости