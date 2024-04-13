Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местной и региональной власти. Он отметил, что злоумышленника уже задержали.
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Детали спецоперации
Малюк рассказал, что один из местных жителей Херсона вместе с вражескими спецслужбами организовывал покушение на жизнь председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина. Так, злоумышленник следил за машиной чиновника, а с глубины 12 километров был запущен вражеский FPV-дрон. В комплексе они должны были корректировать вражеский огонь.
СБУ вовремя среагировала и смогла предотвратить покушение. Злоумышленника удалось задержать 10 апреля на завершающем этапе покушения.
Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, благодаря нашим ребятам, посажен вовремя,
– рассказал Малыш.
СБУ разоблачает вражеских агентов: последние новости
- СБУ продолжает разоблачать российских агентов. Так, 10 апреля удалось задержать экс-нардепа-"регионала" при попытке бегства из Украины. Он работал в Бахмутском горсовете, и когда российские военные захватили часть региона, фигурант пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.
- Также украинским спецслужбам удалось задержать соратницу Шария, которая распространяла пророссийские ИПСО и пыталась сорвать мобилизацию в Украине. Женщина была администратором телеграм-паблика, в котором при кураторстве российских спецслужб распространяла прокремлевские нарративы.
- В Сумской области задержали российского агента, который корректировал российские авиаудары. Предателя задержали, когда он пытался установить точные координаты военного объекта, чтобы передать их российским спецслужбам.