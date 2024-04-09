Так, женщина была администратором телеграмм-паблика, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ. Все это она делала при кураторстве российских спецслужб – она получала деньги за свою деятельность.
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Задержание предательницы
СБУ вблизи Одессы задержало коллаборационистку, которая распространяла фейки о ВСУ, а также восхваляла Владимира Путина. Ранее она входила в "актив" запрещенной "партии Шария", а сейчас сотрудничала с российской разведкой. Злоумышленница скрывалась возле областного центра как переселенка из Николаевской области.
СБУ задержало коллаборационистку из "Партии Шария" / СБУ
Отмечается, что по указанию России она администрировала телеграм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации. Также фигурантка популяризировала Кремль и его армию.
По данным следствия, коллаборационистка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонщины добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного мвс рф,
– написали в СБУ,
Сообщается, что публикацию дискредитационного контента она согласовывала с российскими спецслужбами. Время от времени женщина получала перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через паблик. Злоумышленница получала за это "гонорар".
Сообщение из чата, который курировала предательница / СБУ
Правоохранители изъяли у предательницы мобильный телефон и компьютерную технику. Ей сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Коллаборационистку отправили под стражу. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Работа СБУ
- На днях работники СБУ задержали группу лиц, которая помогала подключить ЗАЭС к российской энергосистеме – к "Росатому". Речь идет об инженерах-проектировщиках, которые работали на врага.
- Всего было задержано 6 бывших должностных лиц проектных институтов Украины, которые по заказу корпорации из России они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций. Прежде всего говорится о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.
- Руководитель проектной организации в Харькове является центральной фигурой в деле. Установлено, что это лицо наладило связь с россиянами через члена семьи, владеющего российской компанией, выполняющей контракты для "Росатома".