Так, жінка була адміністратором телеграм-пабліка, у якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ. Все це вона робила за кураторства російських спецслужб – вона отримувала гроші за свою діяльність.
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Затримання зрадниці
СБУ поблизу Одеси затримало колаборантку, яка поширювала фейки про ЗСУ, а також вихваляла Владіміра Путіна. Раніше вона входила до "активу" забороненої "партії Шарія", а наразі співпрацювала з російською розвідкою. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.
СБУ затримало колаборантку з "Партії Шарія" / СБУ
Зазначається, що за вказівкою Росії вона адмініструвала телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також фігурантка популяризувала Кремль та його армію.
За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої "філії" окупаційного мвс рф,
– написали в СБУ,
Повідомляється, що публікацію дискредитаційного контенту вона узгоджувала з російськими спецслужбами. Час від часу жінка отримувала перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через паблік. Зловмисниця отримувала за це "гонорар".
Повідомлення з чату, який курувала зрадниця / СБУ
Правоохоронці вилучили у зрадниці мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Колаборантку відправили під варту. Їй загрожує до 12 років тюрми.
Робота СБУ
- Днями працівники СБУ затримали групу осіб, яка допомагала під'єднати ЗАЕС до російської енергосистеми – до "Росатома". Йдеться про інженерів-проектувальників, які працювали на ворога.
- Всього було затримано 6 колишніх посадовців проєктних інститутів України, які на замовлення корпорації з Росії вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій. Насамперед мовиться про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.
- Керівник проєктної організації в Харкові є центральною фігурою у справі. Встановлено, що ця особа налагодила зв'язок з росіянами через члена сім'ї, який володіє російською компанією, що виконує контракти для "Росатома".