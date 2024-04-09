Так, жінка була адміністратором телеграм-пабліка, у якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ. Все це вона робила за кураторства російських спецслужб – вона отримувала гроші за свою діяльність.

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Затримання зрадниці

СБУ поблизу Одеси затримало колаборантку, яка поширювала фейки про ЗСУ, а також вихваляла Владіміра Путіна. Раніше вона входила до "активу" забороненої "партії Шарія", а наразі співпрацювала з російською розвідкою. Зловмисниця переховувалась біля обласного центру як переселенка з Миколаївщини.

СБУ затримало колаборантку з "Партії Шарія" / СБУ

Зазначається, що за вказівкою Росії вона адмініструвала телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також фігурантка популяризувала Кремль та його армію.

За даними слідства, колаборантка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої "філії" окупаційного мвс рф,

– написали в СБУ,

Повідомляється, що публікацію дискредитаційного контенту вона узгоджувала з російськими спецслужбами. Час від часу жінка отримувала перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через паблік. Зловмисниця отримувала за це "гонорар".

Повідомлення з чату, який курувала зрадниця / СБУ

Правоохоронці вилучили у зрадниці мобільний телефон та комп’ютерну техніку. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Колаборантку відправили під варту. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Робота СБУ