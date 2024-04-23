Москва пытается разгадать планы Киева, а Киев – “предугадать” намерения Москвы. Глава ГУР рассказал, насколько сильна российская разведка в Украине.
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Прогресс или регресс
По словам Буданова, оккупанты продолжают "выведывать" необходимые данные и пытаться использовать их для собственного успеха и усиления.
На вопрос журналиста, претерпели ли спецслужбы врага прогресс за два года войны, генерал подчеркнул, что война – это развитие.
Буданов отметил, что россияне особенно усилились в сфере кибер- и радиоэлектронной разведки.
Напомним, что летом прошлого года, когда Украина готовилась к контрнаступлению, произошла утечка информации. Планы Киева стали известны врагу. Об этом, в частности, заявил президент Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля. Глава государства тогда подчеркнул, что "наши контрнаступательные в прошлом году были на столе Кремля до того, как они начались". Буданов тоже признал утечку данных и заверил, что с этой проблемой работают.
СБУ разоблачает агентов России: что известно
- Недавно в Польше благодаря сотрудничеству СБУ, Офиса генпрокурора и местной полиции удалось задержать мужчину, который планировал покушение на Владимира Зеленского. Предварительно, гражданин Польши сам предложил свои услуги российским спецслужбам.
- СБУ также разоблачила бывшего "регионала", который корректировал авиаудары врага по Сумщине. Предатель попал в глаз российской фсб благодаря своим сообщениям в соцсетях, где прославлял кремлевский режим.
- На прошлой неделе был задержан российский агент, который готовил покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. Шпионом оказался 55-летний местный житель, который вышел на связь с военной разведкой оккупантов через знакомого.
- Месяц назад в Киеве в руки правосудия попал главный специалист одного из департаментов Киевской ОГА. "Крот" пытался "записаться" в одну из боевых бригад ДШВ, чтобы шпионить за местами ее базирования и перемещения в направлении передовой, однако СБУ разрушила планы предателя.