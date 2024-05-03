Май - ключевой месяц: в ГУР рассказали детали плана России по дестабилизации Украины

Россия постоянно пытается проникнуть в информационное пространство Украины и дестабилизировать ситуацию внутри государства. В ГУР объяснили, почему последний месяц весны может стать ключевым для агрессорки в этом плане.

Заместитель начальника ведомства генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что май будет ключевым месяцем в “трехслойном” плане дестабилизации страны. По его словам, главный фактор – военный.

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Есть несколько факторов

Несмотря на то, что Конгресс США с опозданием принял решение об увеличении военной помощи, понадобятся недели, прежде чем она проникнет на линию фронта. В то же время вряд ли она сравнится с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от российских низкотехнологичных, разрушительных управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, вторым фактором является дезинформационная кампания России в Украине. Она направлена на подрыв процесса украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского.

Его президентский срок условно заканчивается 20 мая. Хотя конституция четко позволяет бессрочное продление его действия в военное время, оппоненты уже отмечают уязвимость президента.

Третьим фактором является непрерывная кампания России по международной изоляции Украины. по словам Скибицкого, враг будет расшатывать ситуацию, как может.

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