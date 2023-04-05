Не 150 тисяч мобілізованих росіян: що насправді може ускладнити ситуацію на фронті

Проаналізуймо плани Кремля призвати цієї весни 149 тисяч "штиків". По суті, це буде продовженням "часткової мобілізації", з усім відповідним набором примусових заходів.

Нюанси на оперативно-тактичному рівні

Як це поповнення забезпечити амуніцією та боєкомплектом, росіяни насправді знайдуть. Уже є повідомлення, що вони знімають зі своїх загиблих уніформу та спорядження, щоб видати новим хвилям "мобрезерву". Якщо не вистачатиме БК, завжди є опція "наколядувати" в Ірану чи Північної Кореї.

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Якщо брати тактичний рівень, то поява на полі бою будь-якого поповнення ворога для ЗСУ несе свої проблеми. Росіяни стрілятимуть, їх потрібно буде знищити. Тим більш, що окупанти все одно продовжують знімати техніку зі зберігання, навіть якщо мовиться про Т-54/55, гармати МТ-12 та Д-44, і БРДМ-2МС, які Кремль раніше своїм сателітам роздавав безкоштовно.

Але якщо "підійматися" на оперативно-тактичний рівень, то тут починаються свої нюанси.

Коли ситуація стане дійсно загрозливою

Наприклад, 150 тисяч російських солдатів – в теорії вистачить аж на 10 армійських корпусів. Але ж у якого рівня з'єднання та підрозділи таке поповнення "вливатимуть"? Поки самі російські "теоретики" теоретизують, що на головних напрямках бойових дій пора переходити на дивізійний рівень управління, щоб краще концентрувати ударну міць, штурмувати "в лоб" позиції ЗСУ окупанти посилають з'єднання рівня бригади чи полку, або навіть штурмового загону (по суті наполовину усічена БТГр).

Питання не тільки в тому, як швидко росіяни перекинуть своїх призовників, але і як їх розподілять також – сконцентрують на одному напрямку, чи розмажуть рівномірно по всій лінії. Бо, наприклад, Росія досі не "видихлась" на Бахмутському напрямку лише тому, що змогла зосередити по-справжньому "по-радянськи" велику щільність живої сили на 1 кілометр фронту.

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Окремо цікаве питання – чи мають окупанти достатньо велику кількість сержантів та молодших офіцерів, аби як слід навчити поповнення? Або ж цих призовників одразу кидатимуть в бій проти ЗСУ без належної підготовки.

Поки ситуація виглядає так, що по-справжньому загрозливою вона стане навіть не тоді, коли росіяни наберуть ще більше "гарматного м'яса". Насправді це буде тоді, коли окупанти спростять систему управління своїми військами на фронті одразу на декілька порядків.

Бо поки за штурм невеликого райцентру у ворога відповідає людина одразу на посаді "командувач військовим округом" як з'єднання стратегічного рівня, доти вони й стирчатимуть в ситуації "по дорозі на Київ за 3 дні застрягли більш ніж на пів року під Бахмутом".