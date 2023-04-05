Не 150 тысяч мобилизованных россиян: что на самом деле может усугубить ситуацию на фронте

Давайте проанализируем планы Кремля призвать этой весной 149 тысяч "штыков". По сути, это будет продолжением "частичной мобилизации", со всем подходящим набором принудительных мер.

Нюансы на оперативно-тактическом уровне

Как это пополнение обеспечить амуницией и боекомплектом, россияне действительно найдут. Уже есть сообщение, что они снимают со своих погибших униформу и снаряжение, чтобы выдать новым волнам "мобрезерву". Если не будет хватать БК, всегда есть опция "наколядовать" в Ирана или Северной Кореи.

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Если брать тактический уровень, появление на поле боя любого пополнения врага для ВСУ несет свои проблемы. Россияне будут стрелять, их нужно будет уничтожить. Тем более, что оккупанты все равно продолжают снимать технику с хранения, даже если говорится о Т-54/55, пушки МТ-12 и Д-44, и БРДМ-2МС, которые Кремль раньше своим сателлитам раздавал бесплатно.

Но если "подниматься" на оперативно-тактический уровень, то начинаются свои нюансы.

Когда ситуация станет действительно угрожающей

Например, 150 тысяч русских солдат – в теории хватит на 10 армейских корпусов. Но в каком же уровне соединения и подразделения такое пополнение будут "вливать"? Пока сами российские "теоретики" теоретизируют, что на главных направлениях боевых действий пора переходить на дивизионный уровень управления, чтобы лучше концентрировать ударную мощь, штурмовать "в лоб" позиции ВСУ оккупанты посылают соединение уровня бригады или полка или даже штурмового отряда (по сущности наполовину усечена БТГр).

Вопрос не только в том, как быстро россияне опрокинут своих призывников, но и как их распределят также – сконцентрируют на одном направлении или равномерно размажут по всей линии. Ибо, например, Россия до сих пор не "выдохлась" на Бахмутском направлении только потому, что смогла сосредоточить по-настоящему "по-советски" большую плотность живой силы на 1 километр фронта.

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Отдельно интересный вопрос – имеют ли оккупанты достаточно большое количество сержантов и младших офицеров, чтобы как следует научить пополнение? Или этих призывников сразу будут бросать в бой против ВСУ без должной подготовки.

Пока ситуация выглядит так, что по-настоящему она будет угрожающей даже не тогда, когда россияне наберут еще больше "пушечного мяса". На самом деле это будет тогда, когда оккупанты упростят систему управления своими войсками на фронте сразу на несколько порядков.

Потому что пока за штурм небольшого райцентра у врага отвечает человек сразу в должности "командующий военным округом" как соединение стратегического уровня, до этого они и будут торчать в ситуации "по дороге на Киев за 3 дня застряли более чем на полгода под Бахмутом".