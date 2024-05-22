Передумали "розширюватися": з сайту уряду Росії зник проєкт закону про зміну морських кордонів

Влада Росії в односторонньому порядку ухвалила рішення щодо змін морських кордонів з Литвою та Фінляндією. Однак згодом з сайту уряду видалили проєкт цього закону.

Закон опублікували на сайті уряду у вівторок, 21 травня, але 23 травня він уже зник На офіційній сторінці лише повідомляють, що "проєкт видалений", однак про причини цього не повідомляють, передає 24 Канал.

Що цьому передувало Росія хоче в односторонньому порядку "посунути" морський кордон з Литвою та Фінляндією, – ЗМІ

У Росії видалили текст закону про "змінення кордонів"

Низка росЗМІ помітила, що з урядового російського сайту зник проєкт закону від міноборони про односторонню "зміну кордонів" у Балтійському морі. Зокрема, окупанти пропонували посунути морський кордон з Польщею, Литвою, Естонією та Фінляндією.

Нині ж на сайті уряду Росії мовиться, що "проєкт видалений", а що стало причиною цього – не повідомляють. Втім, російський проєкт закону зберігся лише в архіві.



Проєкт закону щодо кордонів у Балтійському морі зник з урядового порталу / Скриншот

Як Росія планувала "посунути кордони"

На законопроєкт щодо зміни кордонів у Балтійському морі звернули увагу журналісти The Moscow Times. Так, окупанти хотіли визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води.

Для цього у Росії планували змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря Росії. Водночас радянську постанову 1985 року про держкордони в Балтиці росіяни пропонували визнати частково нечинною.

Таке рішення у Росії аргументували тим, що буцімто "чинні географічні координати не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці". Відтак у Росії хотіли змінити координати біля кордону з Фінляндією, а саме біля островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва.

Що стосується морського кордону з Литвою, то змінити географічні координати Росія хотіла біля Куршської коси в Гданській затоці, мису Таран і території на південь від мису Таран Балтійської коси.