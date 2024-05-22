Передумали "расширяться": с сайта правительства России исчез проект закона об изменении морских границ

Власти России в одностороннем порядке приняли решение об изменениях морских границ с Литвой и Финляндией. Однако впоследствии с сайта правительства удалили проект этого закона.

Закон опубликовали на сайте правительства во вторник, 21 мая, но 23 мая он уже исчез. На официальной странице только сообщают, что "проект удален", однако о причинах этого не говорят, передает 24 Канал.

Что этому предшествовало Россия хочет в одностороннем порядке "подвинуть" морскую границу с Литвой и Финляндией, – СМИ

В России удалили текст закона об "изменении границ"

Ряд росСМИ заметил, что с правительственного российского сайта исчез проект закона от минобороны об одностороннем "изменении границ" в Балтийском море. В частности, оккупанты предлагали подвинуть морскую границу с Польшей, Литвой, Эстонией и Финляндией.

Сейчас же на сайте правительства России говорится, что "проект удален", а что стало причиной этого – не сообщают. Впрочем, российский проект закона сохранился только в архиве.



Проект закона о границах в Балтийском море исчез с правительственного портала / Скриншот

Как Россия планировала "подвинуть границы"

На законопроект по изменению границ в Балтийском море обратили внимание журналисты The Moscow Times. Так, оккупанты хотели определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, как свои внутренние морские воды.

Для этого в России планировали изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря России. В то же время советское постановление 1985 года о госгранице в Балтике россияне предлагали признать частично недействительным.

Такое решение в России аргументировали тем, что якобы "действующие географические координаты не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". Поэтому в России хотели изменить координаты возле границы с Финляндией, а именно у островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.

Что касается морской границы с Литвой, то изменить географические координаты Россия хотела возле Куршской косы в Гданьском заливе, мыса Таран и территории к югу от мыса Таран Балтийской косы.