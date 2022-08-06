росія мала багато варіантів, але путін вибрав найгірший з них

Відома макіавеллівська фраза "Мета виправдовує засоби". Але іноді вона доходить до такого рівня, коли на тлі засобів (неправильно обраних) взагалі втрачається мета навіть для самого ініціатора.

Він повністю поглинений процесом засобів, і, зрештою, отримує прямо зворотний результат із додатковими рукотворними проблемами. росія – класичний приклад (якщо виходити з логіки рф, яка хотіла впливу).

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Що було раніше

Подивіться на період до 2014 року. Захід не претендував на те, щоб якось обмежити регіональне лідерство росії. Навіть після Грузії 2008 року. росія була включена до всіх західних інституцій, навіть після двох Чеченських воєн (особливо, другої).

Стосовно України, росія взагалі мала великий діапазон дій. Не блокуй вона у 2013 році Асоціацію України з ЄС та ЗВТ, мала б варіант трикутника Україна – росія – Європа (транзит – ресурси – технології). І навіть після 2014 року в росії зберігалася варіативність.

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кремль вибрав війну

Але росія обрала війну – найгірший із можливих варіантів (для самої себе). У результаті всі надумані приводи для війни (розширення НАТО, наприклад) стають реальністю – але як наслідок, а не причина хибних дій (шантажу, погроз та війни) росії.

Звісно, це повертає до початкової мети. Зрозуміло, будь-яка протоімперія претендує на лідерство. Але у 21 столітті вплив завойовується позитивними зразками та творенням, а не захопленням чужих територій та спробами знищити інші держави.

Ось не можу зрозуміти, як вони прийшли до цього. До де-факто статусу країни-терориста.

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