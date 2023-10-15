Обидві сторони уникають прямого конфлікту: чи буде Росія нападати на НАТО

Масштабна військова реформа у Росії викликає побоювання в аналітиків. Деякі з них вважають, що це підготовка країни-агресорки до конфліктів з країнами НАТО.

Північноатлантичний Альянс і досі побоюється через можливу агресію Росії. Чому так відбувається і чи справді Росія здатна на війну з НАТО 24 Каналу розповів Євген Дикий – військовий аналітик, екскомандир роти "Айдар".

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Чи може Росія напасти на НАТО

В Інституті вивчення війни припустили, що відновлення Ленінградського військового округу може означати ймовірну підготовку Росії до конфліктів з країнами НАТО, зокрема Балтійських країн.

Водночас ресурсів Росії зараз не вистачить для такого кроку. Це може підтверджувати й згортання російських сил в Нагірному Карабаху.

Не потягнуть вони зараз такого. Але військові округи створюються не на один день. Думаю, в Інституті вивчення війни не вважають, що Росія саме зараз готується воювати з країнами Балтії і взагалі НАТО,

– зауважив Євген Дикий.

Хоч у Росії поки немає достатньо сил та ресурсів на боротьбу хоч з якоюсь країною Північноатлантичного альянсу, Кремль не припиняє вдавати, що готові до війни хоч завтра.

"В історії про пряму війну Росії з країнами НАТО обидві сторони змагаються за те, хто більше цього боїться. Обидві сторони дуже бояться прямої війни, всіляко її уникають, але поводять себе при цьому по-різному", – зауважив військовий аналітик.

НАТО прямо заявляє про небажання прямого конфлікту з Росією. Росія ж блефує, хоч насправді шалено боїться перетнути межу, після якої Альянс вступить у бій напряму.

Євген Дикий пояснив, чи може Росія напасти на НАТО: дивитись відео

Хоч менше, але все ще країни НАТО побоюються погроз з боку Росії. Своєю чергою, у Кремлі не планують припиняти шантаж, якщо він таки працює.

Минулої весни та літа вони взагалі серйозно постійно обговорювали після чого Путін натисне на "червону кнопку". Наразі хоча б це все не обговорюють. Принаймні стало загальновизнано, що ймовірність ядерного конфлікту – мінімальна,

– зауважив Дикий.

Проте досі, навіть після півтора року повномасштабної війни, в НАТО бояться Росії. Цей страх вибудовувався десятиліттями, а тому й досі не може минутись.

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