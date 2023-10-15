Обе стороны избегают прямого конфликта: нападет ли Россия на НАТО
Масштабная военная реформа в России вызывает опасения у аналитиков. Некоторые считают, что это подготовка страны-агрессоры к конфликтам со странами НАТО.
Североатлантический Альянс до сих пор опасается из-за возможной агрессию России. Почему так происходит и действительно ли Россия способна на войну с НАТО 24 Каналу рассказал Евгений Дикий – военный аналитик, экс-командир роты "Айдар".
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Может ли Россия напасть на НАТО
В Институте изучения войны предположили, что восстановление Ленинградского военного округа может означать вероятную подготовку России к конфликтам со странами НАТО, в частности, Балтийских стран.
В то же время, ресурсов России сейчас не хватит для такого шага. Это может подтверждать и сворачивание российских сил в Нагорном Карабахе.
Не потянут они сейчас такого. Но военные округа создаются не один день. Думаю, в Институте изучения войны не считают, что Россия как раз сейчас готовится воевать со странами Балтии и вообще НАТО.
– заметил Евгений Дикий.
Хотя в России пока нет достаточно сил и ресурсов на борьбу с какой-либо страной Североатлантического альянса, Кремль не перестает притворяться, что готовы к войне хоть завтра.
"В истории о прямой войне России со странами НАТО обе стороны соревнуются за то, кто больше этого боится. Обе стороны очень боятся прямой войны, всячески ее избегают, но ведут себя при этом по-разному", – заметил военный аналитик.
НАТО прямо заявляет о нежелании прямого конфликта с Россией. Россия же блефует, хотя на самом деле безумно боится пересечь границу, после которой Альянс вступит в бой напрямую.
Евгений Дикий объяснил, может ли Россия напасть на НАТО: смотреть видео
Хотя меньше, но все еще страны НАТО опасаются угроз России. В свою очередь, в Кремле не планируют прекращать шантаж, если он таки работает.
Прошлой весной и летом они вообще серьезно постоянно обсуждали, после чего Путин нажмет на "красную кнопку". Пока хотя бы это все не обсуждают. По крайней мере, стало общепризнанно, что вероятность ядерного конфликта – минимальная,
– заметил Дикий.
Однако до сих пор даже после полутора лет полномасштабной войны в НАТО боятся России. Этот страх выстраивался десятилетиями, а потому до сих пор не может пройти.
Военные учения и усиления НАТО: что известно
- Начало великой войны России с Украиной вынудило НАТО укреплять свой восточный фланг. Министр обороны Латвии рассказал, что со своей стороны в его стране вернули призыв в армию и усилили оборонную промышленность.
- В начале сентября НАТО организовала большие военные учения в прибрежных регионах Эстонии и Латвии. В рамках учений прошел беспрецедентный шаг – Альянс впервые отработал применение 5 статьи. Сделали это для готовности в случае возможной российской агрессии.
- Кроме того, НАТО направило в Литву разведывательные самолеты. Они должны отслеживать российскую активность на границах со страной Североатлантического союза. Из-за войны в Украине НАТО усилило безопасность в Балтийском регионе.