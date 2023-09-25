Масштабные обучение НАТО начали еще 9 сентября у берегов стран Балтии. Политолог Владимир Фесенко заметил в эфире 24 Канала, что страны Альянса отрабатывают сценарии именно в случае российской агрессии.
Достойно внимания НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны, – FT
Что демонстрируют эти учения
Сценарии отработки проходят в рамках крупных военных учений под руководством Германии в прибрежных регионах Эстонии и Латвии.
Это мощный сигнал для России, потому что это впервые. Сами учения направлены на отработку механизма реагирования на агрессию. А кто может быть агрессором в этом регионе? Россия,
– подчеркнул Владимир Фесенко.
То есть, фактически эти учения являются сценарием реакции на нарушение России суверенитета членов Альянса. К тому же, ранее таких учений не проводили. Тем более с привязкой к пятой статье.
"Это демонстрация странам Балтии, что НАТО будет защищать их в случае российской агрессии. Это следствие того, что НАТО пересмотрело свою оборонную доктрину после нападения России на Украину", – отметил политолог.
Североатлантический альянс, вероятно, изменил свои стратегически тактические планы. То есть не сдавать свои территории, а давать россиянам серьезный отпор.
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Обучение имеет конкретный сценарий
Кроме того, эти учения связаны с конкретным тактическим сценарием: если Россия и Беларусь попытаются захватить Сувальский коридор – часть территорий Литвы и Польши. Он отделяет Калининградскую область от Белоруссии.
Россияне уже говорят, что нужно захватить этот коридор, чтобы соединить Калининградскую область с Белоруссией. Но это нападение и захват территории других государств НАТО. Для того чтобы этого не произошло, и страны Балтии не были отрезаны от других стран НАТО, и начали морские учения.
– объяснил Фесенко.
То есть, это не просто теоретические, но вполне конкретные планы со стороны НАТО – когда войска могут перебрасывать в Эстонию, Латвию, Литву морем из-за нападения России.
Большие учения НАТО: что известно
- В НАТО запланировали на 2024 год крупнейшие со времен Холодной войны совместные командно-штабные учения. В них примут участие свыше 40 тысяч военнослужащих из 32 стран, ведь туда включили и Швецию. Для этого планируют привлечь от 500 до 700 самолетов и более 50 кораблей.
- Следует заметить, что с точки зрения технических возможностей такие учения проводятся впервые. Ведь у них планируют применить реальные географические данные.
- Обучение будет проводиться в Германии, Польше, а также странах Балтии. Состоятся они в феврале и марте следующего года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения направлены на переориентацию НАТО на тяжелые военные силы в противовес легким и мобильным.