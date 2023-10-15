Североатлантический Альянс до сих пор опасается из-за возможной агрессию России. Почему так происходит и действительно ли Россия способна на войну с НАТО 24 Каналу рассказал Евгений Дикий – военный аналитик, экс-командир роты "Айдар".

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Может ли Россия напасть на НАТО

В Институте изучения войны предположили, что восстановление Ленинградского военного округа может означать вероятную подготовку России к конфликтам со странами НАТО, в частности, Балтийских стран.

В то же время, ресурсов России сейчас не хватит для такого шага. Это может подтверждать и сворачивание российских сил в Нагорном Карабахе.

Не потянут они сейчас такого. Но военные округа создаются не один день. Думаю, в Институте изучения войны не считают, что Россия как раз сейчас готовится воевать со странами Балтии и вообще НАТО.

– заметил Евгений Дикий.

Хотя в России пока нет достаточно сил и ресурсов на борьбу с какой-либо страной Североатлантического альянса, Кремль не перестает притворяться, что готовы к войне хоть завтра.

"В истории о прямой войне России со странами НАТО обе стороны соревнуются за то, кто больше этого боится. Обе стороны очень боятся прямой войны, всячески ее избегают, но ведут себя при этом по-разному", – заметил военный аналитик.

НАТО прямо заявляет о нежелании прямого конфликта с Россией. Россия же блефует, хотя на самом деле безумно боится пересечь границу, после которой Альянс вступит в бой напрямую.

Евгений Дикий объяснил, может ли Россия напасть на НАТО: смотреть видео

Хотя меньше, но все еще страны НАТО опасаются угроз России. В свою очередь, в Кремле не планируют прекращать шантаж, если он таки работает.

Прошлой весной и летом они вообще серьезно постоянно обсуждали, после чего Путин нажмет на "красную кнопку". Пока хотя бы это все не обсуждают. По крайней мере, стало общепризнанно, что вероятность ядерного конфликта – минимальная,

– заметил Дикий.

Однако до сих пор даже после полутора лет полномасштабной войны в НАТО боятся России. Этот страх выстраивался десятилетиями, а потому до сих пор не может пройти.

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