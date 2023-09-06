Росія взяла європейські компанії в "заручники": які вимоги може висувати Москва

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чимало великих європейських компаній заявило про свій вихід з ринку країни-агресорки. Цей процес продовжується. Але чим довше компанії вагаються, тим більше складнощів створює Росія.

Про це 24 Каналу відзначив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Росія перешкоджає навмисно, маючи свій план.

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Ймовірний план Росії

Європейські компанії у шоці від дій Росії. Так, данський виробник пива Carlsberg ще минулого року заявив про намір вийти з ринку країни-агресорки. У компанії розуміли інтерес щодо їхніх активів. І от минулого місяця Росія взяла під контроль 8 пивоварних заводів "Балтика", після того як Carlsberg хотів продати цей підрозділ своєму покупцеві.

Фактично європейський бізнес взяли у "заручники". Це дія, яка показує Росію терористом,

– відзначив Олег Пендзин.

Росія аргументує свої дії "націоналізацією", але компанії спростовують це. У Carlsberg ще сподіваються таки продати активи і оцінюватимуть подальший розвиток подій. Але разом з тим передбачають дуже болючий вихід з російського ринку.

"Чим довше компанії вагаються виходити з Росії чи і як це робити, тим росіяни ускладнюють процес виходу цих компаній. Мовиться не лише про товарний, але й про банківський бізнес. Питання по "Райффайзену" – там зробили важкі умови по виходу цього банку з Росії", – відзначив економіст.

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Українці попереджали європейських партнерів, але ті не очікували, йшовши на ринок Росії, таких "умов" виходу з нього. Таким діям країни-агресорки є пояснення.

"Вони на сьогодні "націоналізують" активи європейських інвесторів для того, щоб запропонувати європейцям поміняти їх на можливість виходу з Росії і на суверенні активи в країнах ЄС, які були заморожені з перших днів санкцій. Зрозуміло, що ніхто не піде назустріч Росії, ніхто не робитиме подібні речі. Але на мою думку, це гарна наука для європейських інвесторів з точки зору роботи на російському ринку, спрогнозувати дії якого фактично неможливо", – пояснив Пендзин.

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