Россия взяла европейские компании в "заложники": какие требования может предъявлять Москва

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, многие крупные европейские компании заявили о своем выходе с рынка страны-агрессора. Этот процесс продолжается. Но чем дольше компании сомневаются, тем больше сложностей создает Россия.

Об этом 24 Каналу отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Россия препятствует намеренно, имея свой план.

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Вероятный план России

Европейские компании в шоке от действий России. Так, датский производитель пива Carlsberg еще в прошлом году заявил о намерении выйти с рынка страны-агрессора. В компании понимали интерес к их активам. И вот в прошлом месяце Россия взяла под контроль 8 пивоваренных заводов Балтика, после того как Carlsberg хотел продать это подразделение своему покупателю.

Фактически европейский бизнес взяли в "заложники". Это действие, которое показывает Россию террористом,

– отметил Олег Пендзин.

Россия аргументирует свои действия "национализацией", но компании опровергают это. В Carlsberg еще надеются продать активы и будут оценивать дальнейшее развитие событий. Но вместе с тем предполагают очень болезненный выход из российского рынка.

"Чем дольше компании затрудняются выходить из России или как это делать, тем россияне усложняют процесс выхода этих компаний. Речь идет не только о товарном, но и о банковском бизнесе. Вопрос по "Райффайзену" – там сделали тяжелые условия по выходу этого банка из России", – отметил экономист.

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Украинцы предупреждали европейских партнеров, но те не ожидали, идя на рынок России, таких "условий" выхода из него. Таким действиям страны-агрессора есть объяснение.

"Они на сегодняшний день "национализируют" активы европейских инвесторов для того, чтобы предложить европейцам поменять их на возможность выхода из России и на суверенные активы в странах ЕС, которые были заморожены с первых дней санкций. Понятно, что никто не пойдет навстречу России, никто не будет делать подобные вещи. Но, по моему мнению, это хорошая наука для европейских инвесторов с точки зрения работы на российском рынке, спрогнозировать действия которого фактически невозможно", – пояснил Пендзин.

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