Про це 24 Каналу відзначив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Росія перешкоджає навмисно, маючи свій план.

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Ймовірний план Росії

Європейські компанії у шоці від дій Росії. Так, данський виробник пива Carlsberg ще минулого року заявив про намір вийти з ринку країни-агресорки. У компанії розуміли інтерес щодо їхніх активів. І от минулого місяця Росія взяла під контроль 8 пивоварних заводів "Балтика", після того як Carlsberg хотів продати цей підрозділ своєму покупцеві.

Фактично європейський бізнес взяли у "заручники". Це дія, яка показує Росію терористом,

– відзначив Олег Пендзин.

Росія аргументує свої дії "націоналізацією", але компанії спростовують це. У Carlsberg ще сподіваються таки продати активи і оцінюватимуть подальший розвиток подій. Але разом з тим передбачають дуже болючий вихід з російського ринку.

"Чим довше компанії вагаються виходити з Росії чи і як це робити, тим росіяни ускладнюють процес виходу цих компаній. Мовиться не лише про товарний, але й про банківський бізнес. Питання по "Райффайзену" – там зробили важкі умови по виходу цього банку з Росії", – відзначив економіст.

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Українці попереджали європейських партнерів, але ті не очікували, йшовши на ринок Росії, таких "умов" виходу з нього. Таким діям країни-агресорки є пояснення.

"Вони на сьогодні "націоналізують" активи європейських інвесторів для того, щоб запропонувати європейцям поміняти їх на можливість виходу з Росії і на суверенні активи в країнах ЄС, які були заморожені з перших днів санкцій. Зрозуміло, що ніхто не піде назустріч Росії, ніхто не робитиме подібні речі. Але на мою думку, це гарна наука для європейських інвесторів з точки зору роботи на російському ринку, спрогнозувати дії якого фактично неможливо", – пояснив Пендзин.

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