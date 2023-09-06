Об этом 24 Каналу отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Россия препятствует намеренно, имея свой план.
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Вероятный план России
Европейские компании в шоке от действий России. Так, датский производитель пива Carlsberg еще в прошлом году заявил о намерении выйти с рынка страны-агрессора. В компании понимали интерес к их активам. И вот в прошлом месяце Россия взяла под контроль 8 пивоваренных заводов Балтика, после того как Carlsberg хотел продать это подразделение своему покупателю.
Фактически европейский бизнес взяли в "заложники". Это действие, которое показывает Россию террористом,
– отметил Олег Пендзин.
Россия аргументирует свои действия "национализацией", но компании опровергают это. В Carlsberg еще надеются продать активы и будут оценивать дальнейшее развитие событий. Но вместе с тем предполагают очень болезненный выход из российского рынка.
"Чем дольше компании затрудняются выходить из России или как это делать, тем россияне усложняют процесс выхода этих компаний. Речь идет не только о товарном, но и о банковском бизнесе. Вопрос по "Райффайзену" – там сделали тяжелые условия по выходу этого банка из России", – отметил экономист.
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Украинцы предупреждали европейских партнеров, но те не ожидали, идя на рынок России, таких "условий" выхода из него. Таким действиям страны-агрессора есть объяснение.
"Они на сегодняшний день "национализируют" активы европейских инвесторов для того, чтобы предложить европейцам поменять их на возможность выхода из России и на суверенные активы в странах ЕС, которые были заморожены с первых дней санкций. Понятно, что никто не пойдет навстречу России, никто не будет делать подобные вещи. Но, по моему мнению, это хорошая наука для европейских инвесторов с точки зрения работы на российском рынке, спрогнозировать действия которого фактически невозможно", – пояснил Пендзин.
"Национализация" Россией международных компаний: основные новости
- 16 июля Владимир Путин подписал указ, предусматривающий передачу долей российского Danone и "Балтики" во временное управление Росимущества. Более того – 32-летний Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова, стал генеральным директором "национализированного" Danone.
- Ранее минпромторг России "национализировал" завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге Компания закрыла соглашение о передаче своих российских активов за 1 евро, оставив за собой право выкупить бизнес за ту же сумму в течение следующих шести лет.
- Владимир Путин хочет национализировать одну из самых больших платформ "Яндекс". Таким образом, российский диктатор готовится к выборам и стремится контролировать все информационное пространство.