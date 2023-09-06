Об этом 24 Каналу отметил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Россия препятствует намеренно, имея свой план.

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Вероятный план России

Европейские компании в шоке от действий России. Так, датский производитель пива Carlsberg еще в прошлом году заявил о намерении выйти с рынка страны-агрессора. В компании понимали интерес к их активам. И вот в прошлом месяце Россия взяла под контроль 8 пивоваренных заводов Балтика, после того как Carlsberg хотел продать это подразделение своему покупателю.

Фактически европейский бизнес взяли в "заложники". Это действие, которое показывает Россию террористом,

– отметил Олег Пендзин.

Россия аргументирует свои действия "национализацией", но компании опровергают это. В Carlsberg еще надеются продать активы и будут оценивать дальнейшее развитие событий. Но вместе с тем предполагают очень болезненный выход из российского рынка.

"Чем дольше компании затрудняются выходить из России или как это делать, тем россияне усложняют процесс выхода этих компаний. Речь идет не только о товарном, но и о банковском бизнесе. Вопрос по "Райффайзену" – там сделали тяжелые условия по выходу этого банка из России", – отметил экономист.

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Украинцы предупреждали европейских партнеров, но те не ожидали, идя на рынок России, таких "условий" выхода из него. Таким действиям страны-агрессора есть объяснение.

"Они на сегодняшний день "национализируют" активы европейских инвесторов для того, чтобы предложить европейцам поменять их на возможность выхода из России и на суверенные активы в странах ЕС, которые были заморожены с первых дней санкций. Понятно, что никто не пойдет навстречу России, никто не будет делать подобные вещи. Но, по моему мнению, это хорошая наука для европейских инвесторов с точки зрения работы на российском рынке, спрогнозировать действия которого фактически невозможно", – пояснил Пендзин.

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