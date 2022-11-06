Поставила на собі хрест як на експортері: у NYT сказали, чому зброю Росії ніхто не хоче купувати

Росія, найімовірніше, вже не зможе бути великим експортером зброї. Причиною цьому є невдачі окупантів під час їхнього вторгнення в Україну, а також потужні санкції Заходу, які запровадили у відповідь на агресію.

Продаж зброї завжди був важливою частиною російської зовнішньої політики. Однак вони почали падати ще до війни в Україні, а після – ця тенденція лише прискорилася.

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Аналітики заявляють, що невдачі російської армії на фронті підірвали її репутацію як військової держави. Водночас фінансовий та експортний контроль Заходу ще дужче ускладнить для Кремля можливість представляти себе як надійного довгострокового постачальника зброї у майбутньому

Я не вважаю, що Росія зможе відновитися як великий експортер зброї після цього. Навряд чи це станеться найближчим часом, якщо взагалі станеться,

– зауважив політолог з Інституту ISEAS-Yusof Ishak у Сінгапурі Ян Сторі.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, відомого як SIPRI, з 2017 по 2021 рік частка Росії на світовому ринку експорту зброї знизилася на 5% – до 19% порівняно з попереднім 4-річним періодом.

"У міру того, як війна в Україні триває і посилюються санкції проти Росії, зростають сумніви щодо якості російської зброї, а також щодо здатності Москви виробляти сучасну зброю та надавати довгострокову підтримку клієнтам, які її купують", – зазначив старший дослідник озброєнь у SIPRI Сіємон Веземан.

Він додав, що Росія просто не має технологічної бази та економіки, щоб підтримувати розробку багатьох видів нової зброї та компонентів.

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Кремлю важко знайти покупців зброї навіть в Азії

Наразі Південно-Східна Азія, де країна-терористка традиційно була головним постачальником зброї, є корисним прикладом зниження перспектив Кремля як експортера зброї.

Для багатьох держав цього регіону США стають дедалі привабливішими постачальниками. Адже вони пов'язують закупівлю зброї з військовою чи дипломатичною підтримкою проти Китаю.

За словами Веземана, кілька європейських постачальників зброї також готові допомогти країнам регіону в розвитку їхньої власної збройової промисловості та потенціалу, подекуди – шляхом передачі технологій.

Ще однією причиною уникати закупівель російської зброї є бажання продемонструвати нейтральну позицію щодо вторгнення в Україну.

"Попри ймовірні агресивні спроби Росії експортувати свою зброю в Південно-Східну Азію, вони знайдуть там менше клієнтів", – зауважив старший дослідник оборони в RAND Corporation Джон Парачіні.

Єдиним винятком може бути М’янма, де керівна військова хунта, обтяжена санкціями США, що обмежують її закупівлі зброї, сигналізувала про готовність підписати додаткові угоди щодо цього з Кремлем. Однак виникають питання, чи матиме Росія ресурси, щоб її виготовити.

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