Побачили нову загрозу для росії: як прихильники СРСР влаштували скандал у Празі

Празький форум вільних народів росії триває. В ході жвавої дискусії всі без винятку її учасники зійшлися на думці про те, що крах російської державності невідворотно настане. Залишається тільки юридично зафіксувати зобов’язання членів майбутніх урядів національних держав на російських теренах всіляко сприяти щонайскорішому розпаду новітньої імперії зла.

Як відбувається обговорення сценаріїв розпаду росії, чому російські пропагандисти намагалися проникнути в приміщення, де відбувалася подія та що міститиме підсумкова декларація Форуму Вільних Народів росії – читайте у другій частині ексклюзивного репортажу з Праги.

росіяни будь що намагаються перешкоджати проведенню дискусій, адже розуміють, що ідеї, які лунають у Празі цими днями несуть пряму загрозу їхній тоталітарній та агресивній батьківщині.

Під час прямого включення відеозв’язком з Праги український нардеп фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Олег Дунда зауважив, що головна дискусія в межах форуму тільки но розпочалася. Тоді, як два дні тому був лише ознайомчий день.

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Як поділити росію

Парламентар запевняє, що на цей час учасники вже встигли висловити перші ідеї відносно того, як має бути поділена колишня росія після руйнації російської державності.

В ході своєї розповіді Дунда не оминув увагою і один вельми цікавий поворот форумних подій. Мовець закцентував увагу на тому, що під час обговорень до кімнати, де були розташовані учасники, намагалися прорватися російські пропагандисти. Такий їх відчайдушний крок свідчить про те, що подія не залишилася непоміченою ворогом і є для нього справжнісіньким більмом на оці.

Назад в СРСР?

За словами українського політика, працівники ворожого агітпропу старанно звертали увагу форумців на те, як «добре було в радянському союзі». А відтак представники окупантів закликали учасників празької дискусії "повернутися до СРСР".

Нашого депутата тішить те, що наші кровні вороги розуміють всю серйозність загрози висловлювань на користь зникнення росії.

Для наших запеклих противників нестерпною є сама лише думка про те, що малі народи росії мають право на національне самовизначення. А отже й на власні, окремі одна від одної, незалежні держави,

– каже пан Олег.

Всі, хто був на той час у залі, миттю скочили зі своїх місць та виливши увесь свій праведний гнів на голови пропагандистам у вербальний спосіб, вигнали їх із ганьбою геть.

Незабаром після того, як пристрасті вгамувалися, а винуватці сплеску негативних емоцій серед аудиторії були вигнані, програма події продовжила рухатися до свого логічного підсумку.

Виступи та "ліберали"

Поновилися виступи делегатів від різних країн та представників майбутніх незалежних республік, що постануть на постросійському просторі після поразки кремля. Українському читачу буде цікавою фігура серед іншого й колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він є ще одним українським делегатом, котрий відвідав форум, як і політик з провладної партії.

З російського "ліберального" крила промову буде виголошувати опозиціонер Гудков. Крім нього своє бачення російського майбутнього повинен висловити Ілля Пономарьов, який зараз мешкає у Києві.

По завершенню основної частини заходу, планується підписання підсумкової декларації. Сторонами-підписантами стануть представники російської опозиції та майбутні урядовці, що працюватимуть у владі новопроголошених на місці зниклої росії держав.

Серед положень, зафіксованих у тексті декларації, найцікавішими є проголошення необхідності всесторонньо підтримувати національно-визвольні рухи в росії та потреба створити перехідні уряди, які стануть на чолі національних республік, що будуть утворені малими російськими народами.

Стосовного другого найцікавішого пункту, люди, які працювали над текстом декларації, вирішили запозичити досвід британського прем’єра часів Другої Світової Вінстона Черчиля.

Останній свого часу допоміг французам створити уряд в екзилі на чолі з Де Голем. І щойно Францію було звільнено від німецької окупації новостворений уряд почав працювати практично з коліс.

"Олег Дунда висловив свою цілковиту підтримку такому підходу до створення національних урядів, до яких в скорім часі зможуть звертатися звільнені від російського панування народи нинішньої росії. Така ефективна взаємодія між суспільством кожної нового державного утворення на російській території з владою дозволить національним республікам у цілому дивитися в майбутнє з упевненістю", – говорить український делегат.

Візія учасників форуму втілилася у карту / Фото надане організаторами

Наприкінці активних обговорень думки учасників дискусії розділилися

Вітчизняний парламентар звертає увагу на те, що під час заключної частини активних обговорень, активна частина учасників розділилася на два табори.

Одних представляли російські ліберали, котрі ратували за так зване перезаснування росії. Однак, в цьому їхньому баченні у далекій перспективі так само криється загроза для України,

– переконаний Дунда.

За умови реалізації сценарію перезапуску рф залишиться імперією. Хоч і, можливо, ліберальною.

Протилежний табір, до якого входили переважно представники пригноблених сьогодні російською репресивною машиною народів, продовжує відстоювати позицію, суть якої полягає в тому, щоб все-таки довести справу до демонтажу російської державності.

Одначе, за якийсь час врешті запанувала загальна згода. А відтак, домінантним стало переконання, що росію непогано було б прибрати з політичної карти світу.

Отож, на такій мажорній ноті й було вирішено завершити обговорення й запропоновано після вечері перейти до підписання підсумкового документу за результатами форуму. Наступна така подія відбудеться в Бельгії за місяць.