Увидели новую угрозу для россии: как сторонники СССР устроили скандал в Праге

Пражский форум свободных народов россии продолжается. В ходе оживленной дискуссии все без исключения ее участники сошлись во мнении о том, что крушение российской государственности неотвратимо наступит. Остается только юридически зафиксировать обязательства членов будущих правительств национальных государств на российских территориях всячески способствовать скорейшему распаду новейшей империи зла.

Как происходит обсуждение сценариев распада россии, почему российские пропагандисты пытались проникнуть в помещение, где происходило событие и что будет содержать итоговая декларация Форума Свободных Народов россии – читайте во второй части эксклюзивного репортажа из Праги.

россияне во что бы то ни стало пытаются препятствовать проведению дискуссий, ведь понимают, что идеи, которые звучат в Праге в эти дни несут прямую угрозу их тоталитарной и агрессивной родине.

Во время прямого включения по видеосвязи из Праги украинский нардеп фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Олег Дунда отметил, что главная дискуссия в рамках форума только началась. В то время как два дня назад был только ознакомительный день.

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Как разделить россию

Парламентарий уверяет, что в настоящее время участники уже успели высказать первые идеи относительно того, как должна быть поделена бывшая россия после разрушения российской государственности.

В ходе своего рассказа Дунда не обошел вниманием и один очень интересный поворот форумных событий. Спикер акцентировал внимание на том, что во время обсуждений в комнату, где находились участники, пытались прорваться российские пропагандисты. Такой их отчаянный шаг свидетельствует о том, что событие не осталось незамеченным врагом и является для него самым настоящим бельмом на глазу.

Обратно в СССР?

По словам украинского политика, работники вражеского агитпропа усердно обращали внимание форумцев на то, как "хорошо было в советском союзе". Следовательно представители оккупантов призывали участников пражской дискуссии "вернуться в СССР".

Нашего депутата радует, что наши кровные враги понимают всю серьезность угрозы высказываний в пользу исчезновения россии.

Для наших заклятых противников невыносима одна лишь мысль о том, что малые народы россии имеют право на национальное самоопределение. А значит и на собственные, отдельные друг от друга, независимые государства,

– говорит Олег.

Все, кто был в то время в зале, мигом спрыгнули со своих мест и излив весь свой праведный гнев на головы пропагандистам вербальным способом, выгнали их с позором прочь.

Вскоре после того, как страсти успокоились, а виновники всплеска негативных эмоций среди аудитории были изгнаны, программа события продолжила двигаться к своему логическому итогу.

Выступления и "либералы"

Возобновились выступления делегатов от разных стран и представителей будущих независимых республик, которые появятся на построссийском пространстве после поражения кремля. Украинскому читателю будет интересна фигура среди прочего и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Он является еще одним украинским делегатом, посетившим форум, как и политик из провластной партии.

Из российского "либерального" крыла речь будет произносить оппозиционер Гудков. Кроме него, свое видение российского будущего должен выразить Илья Пономарев, который сейчас живет в Киеве.

По завершению основной части мероприятия планируется подписание итоговой декларации. Сторонами-подписантами станут представители российской оппозиции и будущие члены правительства, которые будут работать во власти новопровозглашенных на месте исчезнувшей россии государств.

Среди положений, зафиксированных в тексте декларации, наиболее интересными являются провозглашение необходимости всесторонне поддерживать национально-освободительные движения в россии и потребность создать переходные правительства, что станут во главе национальных республик, которые будут образованы малыми русскими народами.

Относительно второго интересного пункта, люди, работавшие над текстом декларации, решили позаимствовать опыт британского премьера времен Второй Мировой Уинстона Черчиля.

Последний в свое время помог французам создать правительство в экзили во главе с Де Голлем. И как только Франция была освобождена от немецкой оккупации, новое правительство начало работать практически с колес.

"Олег Дунда выразил свою полную поддержку такому подходу к созданию национальных правительств, к которым в скором времени смогут обращаться освобожденные от российского владычества народы нынешней россии. Такое эффективное взаимодействие между обществом каждого нового государственного образования на российской территории с властью позволит национальным республикам в целом смотреть в будущее с уверенностью", – говорит украинский делегат.

Визия участников форума воплотилась в карту / Фото предоставлено организаторами

В конце активных обсуждений мнения участников дискуссии разделились

Отечественный парламентарий обращает внимание на то, что во время заключительной части активных обсуждений активная часть участников разделилась на два лагеря.

Одних представляли российские либералы, ратовавшие за так называемое переучреждение россии. Однако в этом их видении в далекой перспективе так же кроется угроза для Украины,

– убежден Дунда.

При реализации сценария перезапуска рф остается империей. Хотя и, возможно, либеральной.

Противоположный лагерь, в который входили преимущественно представители угнетенных сегодня российской репрессивной машиной народов, продолжает отстаивать позицию, суть которой состоит в том, чтобы все-таки довести дело до демонтажа российской государственности.

Однако через некоторое время воцарилось общее согласие. Следовательно, доминантным стало убеждение, что россию неплохо было бы убрать с политической карты мира.

На такой мажорной ноте и было решено завершить обсуждение и предложено после ужина перейти к подписанию итогового документа по результатам форума. Следующее такое событие состоится в Бельгии через месяц.