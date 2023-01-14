Ранкова атака по Києву: які ракети могла застосувати Росія та як їм протистояти

У Києві вранці 14 січня містяни спочатку почули роботу ППО, а згодом вже сигнал про небезпеку з повітря. З огляду на повідомлення Повітряних сил мовиться про те, що ворог, швидше всього, застосував ракети з балістичною траєкторією.

Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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"Мовиться не про оперативні ракетно-тактичні комплекси як "Іскандер". Публічні повідомлення про результати атак (критичних пошкоджень не має) підтверджують це. Якби це дійсно були "Іскандери", які мають бойову частину вагою до 480 кілограмів, наслідки були б значно страшнішими", – розповів Катков.

Росія має запас С-300

На думку Каткова, ворог застосував зенітні ракети С-300. Раніше окупанти обстрілювали ними Харків та Миколаїв.

Їхнє використання по столиці більше ніж реальне. Тим більше, що запаси ракет в Росії не безмежні. Їхня промисловість не може поновлювати їх швидко. Водночас саме зенітних ракет для С-300 та С-400 у них достатня кількість. Мовиться про понад 7 тисяч одиниць, – зазначив військовий експерт.

Росіянам байдуже на точність

За словами Каткова, щоб бити по стаціонарних наземних цілях ракетами С-300, не треба їх модернізовувати. Зброю вже використовували й з території Білорусі. Зокрема, у липні було офіційне повідомлення від ОК "Північ", що ворог здійснив пуски С-300 і С-400 по території Гончарівської громади.

"Ракети не треба переробляти. Алгоритм наступний: управління зенітною ракетою полягає у тому, що наземна радіолокаційна станція веде цю ракету й безпосередньо нею керує", – сказав Катков.

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Він зазначив, що дальність використання для С-300 по наземних цілях складає до 40 кілометрів. Водночас в Росії, як зазначив Катков, швидше за все, використовують ці ракети так: кидають по балістичній траєкторії, радар їх веде приблизно до висоти 1 кілометр над ціллю. Після цього ракета падає кудись, бо втратила керування.

"Якщо говоримо про дальності 200 – 300 кілометрів, то вони втрачають керування ракетою десь на висоті 3 кілометри. Тоді точність взагалі стає приблизною. Проте якщо ціллю є удар по Києву, то там немає жодної мови про точність", – додав військовий експерт.

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Під загрозою не лише Київ

Катков розповів, якщо використовується територія Білорусі, то у зоні ураження такі міста як Луцьк та Рівне. Час на те, щоб подати сигнал тривоги, обмежений.

"Відносно знищення, то це така зенітна ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Це, фактично, балістична ціль. Її можливо збивати лише спеціалізованими комплексами протиракетної оборони як Patroit. Найефективнішим засобом протидії є не перехоплення ракет, а знищення пускових командних пунктів та РЛС", – сказав Катков.

Генерал Валерій Залужний підтвердив, що столицю вранці 14 січня атакували ракетами С-400 (С-300).