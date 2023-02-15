Таких ще не фіксували в небі: чим небезпечні іранські дрони Shahed-191

Держава-агресорка отримала від Ірану нову партію дронів. Деякі з них, наприклад, Shahed-191, ще не фіксували над небом України. Однак особливість в тому, що вони доволі габаритні.

Безпілотник Shahed 191 має іншу назву Saegheh-2, що означає "Блискавка-2", повідомляє 24 Канал. У нього – турбореактивний двигун, який виробляє компанія "Shahed Aviation Industries".

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Що відомо про Shahed 191

Це копія американського БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel.

Shahed 191 розганяє швидкість до 275 кілометрів на годину. У повітрі може перебувати до 4,5 годин.

Дальність польоту – понад 500 кілометрів, висота – 7500 метрів.

Безпілотник може нести 2 керовані ракети з осколковими бойовими частинами Sadid-342.

Також модель може здійснювати розвідку на відстані від 60 до 80 кілометрів, але це залежить від погоди.

Shahed 191 може автоматично повертатись до точки зльоту в разі втрати управління.

У чому небезпека

Інші іранські дрони, зокрема Shahed-131 і Shahed-136, – це прості й дешеві ударні дрони. Натомість Shahed-191 – складніша і дорожча техніка.

Крім того, Shahed-191 і Shahed-129 раніше в українському небі не фіксували.

Попри небезпеку, Shahed 191 – доволі габаритний. Це робить його помітним для систем ППО. Загалом кількість нових дронів доволі мала. Відтак вони можуть стати досяжними цілями для ЗСУ.