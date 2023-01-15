Перезаснування ООН: політолог назвав варіанти виключення Росії з ООН

Існує юридичний казус – Росія після розпаду СРСР не проходила процедури входження до ООН і стала автоматично членом Радбезу. Просто відбулася заміна табличок з назвою.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Тарас Загородній. На його думку, Росія, як нова держава, не мала права бути автоматично включена в Радбез ООН.

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“Україна і Білорусь стали автоматично членами ООН тому що Йосип Сталін, коли створювали ООН, виставив там три голоси – України, Білорусі та СРСР”, – пояснив політолог.

Загородній уточнив, що мовиться саме про голос СРСР, а не РСФСР чи Росії. Саме тому Україна та Білорусь мали право входження в ООН без процедури вступу, а Росія – ні.

Тут проблема в тому, наскільки західні країни готові порушувати це питання і вимагати, щоб воно зрушилося з місця,

– повідомив політолог.

На його думку, великий спротив порушенню питання легітимності перебування Росії в ООН висловить Китай. Країна-агресорка, фактично є сателітом КНР і виконує для неї функціонал так званих Л / ДНР, але в глобальному масштабі.

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Створити новий ООН

Щодо обмеження права вета Росії в Радбезі ООН, політолог нагадав, що це питання було порушене ще після 2014 року й воно нікуди не зрушило. Все через те, що статут ООН прописаний так, що Росію неможливо виключити з ООН.

Єдиний механізм, до якого ще прийдуть – це розпуск ООН в його нинішньому вигляді або фрагментація його на ООН демократичних та автократичних країн. Я не виключаю перезаснування цієї організації,

– вважає Загородній.

Політолог пояснив, що у такому випадку всі члени вийдуть з ООН і створять нову організацію, а Росія залишається в Радбезі старого ООН з правом вето.

“Теоретично таке можливо. Інших шляхів я поки що не бачу”, – підсумував Тарас Загородній.

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