Переучреждение ООН: политолог назвал варианты исключения России из ООН

Существует юридический казус – Россия после распада СССР не проходила процедуру вхождения в ООН и стала автоматически членом Совбеза. Просто произошла замена табличек с названием.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Тарас Загородний. По его мнению, Россия, как новое государство, не имела права быть автоматически включена в Совбез ООН.

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"Украина и Беларусь стали автоматически членами ООН, потому что Иосиф Сталин, когда создавали ООН, выставил там три голоса – Украины, Беларуси и СССР", – пояснил политолог.

Загородний уточнил, что речь идет именно о голосе СССР, а не РСФСР или России. Именно поэтому Украина и Беларусь имели право вхождения в ООН без процедуры вступления, а Россия – нет.

Здесь проблема в том, насколько западные страны готовы поднимать этот вопрос и требовать, чтобы он сдвинулся с места.

– сообщил политолог.

По его мнению, большое сопротивление поставлению вопроса легитимности пребывания России в ООН выразит Китай. Страна-агрессорка, фактически является сателлитом КНР и выполняет для нее функционал так называемых Л/ДНР, но в глобальном масштабе.

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Относительно ограничения права вето России в Совбезе ООН, политолог напомнил, что этот вопрос был поднят еще после 2014 года и он никуда не сдвинулся. Все потому, что устав ООН прописан так, что Россию невозможно исключить из ООН.

Единственный механизм, к которому еще придут – роспуск ООН в его нынешнем виде или фрагментация его на ООН демократических и автократических стран. Я не исключаю переучреждение этой организации,

– считает Загородний.

Политолог объяснил, что в таком случае все члены выйдут из ООН и создадут новую организацию, а Россия остается в Совбезе старого ООН с правом вето.

“Теоретически это возможно. Других путей я пока не вижу”, – подытожил Тарас Загородний.

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