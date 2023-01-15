Переучреждение ООН: политолог назвал варианты исключения России из ООН
Существует юридический казус – Россия после распада СССР не проходила процедуру вхождения в ООН и стала автоматически членом Совбеза. Просто произошла замена табличек с названием.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Тарас Загородний. По его мнению, Россия, как новое государство, не имела права быть автоматически включена в Совбез ООН.
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"Украина и Беларусь стали автоматически членами ООН, потому что Иосиф Сталин, когда создавали ООН, выставил там три голоса – Украины, Беларуси и СССР", – пояснил политолог.
Загородний уточнил, что речь идет именно о голосе СССР, а не РСФСР или России. Именно поэтому Украина и Беларусь имели право вхождения в ООН без процедуры вступления, а Россия – нет.
Здесь проблема в том, насколько западные страны готовы поднимать этот вопрос и требовать, чтобы он сдвинулся с места.
– сообщил политолог.
По его мнению, большое сопротивление поставлению вопроса легитимности пребывания России в ООН выразит Китай. Страна-агрессорка, фактически является сателлитом КНР и выполняет для нее функционал так называемых Л/ДНР, но в глобальном масштабе.
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Относительно ограничения права вето России в Совбезе ООН, политолог напомнил, что этот вопрос был поднят еще после 2014 года и он никуда не сдвинулся. Все потому, что устав ООН прописан так, что Россию невозможно исключить из ООН.
Единственный механизм, к которому еще придут – роспуск ООН в его нынешнем виде или фрагментация его на ООН демократических и автократических стран. Я не исключаю переучреждение этой организации,
– считает Загородний.
Политолог объяснил, что в таком случае все члены выйдут из ООН и создадут новую организацию, а Россия остается в Совбезе старого ООН с правом вето.
“Теоретически это возможно. Других путей я пока не вижу”, – подытожил Тарас Загородний.
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