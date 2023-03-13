Польща оприлюднить докази впливу російських спецслужб на депутатів Європарламенту

Уряд Польщі хоче оприлюднити документи про російські впливи на депутатів Європарламенту. Деяких з них корумпують російські спецслужби.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що у Європарламенті є "російський слід". І його уряд хоче надати документальні підтвердження.

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Росія впливає на кількох депутатів Європарламенту

Прем'єр Польщі нагадав, що у грудні 2022 року громадську думку в ЄС сколихнув корупційний скандал у Європарламенті. Катар і Марокко намагалися вплинути на економічні та політичні рішення Європарламенту, намагаючись підкупити важливих посадовців. Моравецький заявив, що міністр внутрішніх справ Польщі покаже документи, пов'язані зі справою.

Сьогодні ми вже знаємо, що в корупції депутатів Європарламенту з'явилися і російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, що стосуються впливу російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту,

– сказав Моравецький.

Чи є серед підкуплених депутатів поляки

На запитання журналіста, чи пов'язані з цим польські депутати, Моравецький відповів, що інформація стосується кількох євродепутатів, "але не з Польщі".

При цьому він додав, що серед депутатів все ж є й такі, які несвідомо купуються на російську пропаганду, як у випадку з питанням про сенс захисту кордону.

Білоруський напад на польський кордон через штучно спровоковану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія нападе на Україну, ми більше не змогли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, з боку опозиції все ще є публіцисти та політичні активісти, які цього не розуміють,

– сказав він.

Він додав, що одна з ключових постатей у справі про корупцію, колишній депутат Європарламенту П'єр Антоніо Панцері, погодився співпрацювати з бельгійськими судовими органами у розслідуванні в обмін на поблажливість.