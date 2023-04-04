Дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації: що не так з "сенсаційними" новинами

Ганна Маляр розповіла, що окупанти запускали інформаційні кампанії щодо "повісток" та призову і раніше. Проте цього року Росія намагаються маніпулювати ще двома темами.

Заступниця міністра оборони пояснила, що Росія запускала свої інформаційні кампанії щороку весною та восени. Проте цього року вороги ускладнили свою технологію.

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Як окупанти запускають ІПСО в Україні

Посадовиця пояснила, що раніше технологія завжди була одна – розкрутити якусь історію, де повістку виписали інваліду, померлому або ветерану Другої світової.

"Герой завжди різний, йдеться про суть. Або вони поширювали якийсь дикий текст повістки чи анкети призовника. Ми регулярно це спростовували", – пояснила Маляр.

Проте цього року Кремль додав історії про дивовижні місця вручення повісток та "хвилі" мобілізації. Все це окупанти роблять, щоб дискредитувати та зірвати роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме тому Росія намагається маніпулювати на двох речах:

страху отримати повістку;

формуванню суспільного осуду щодо роботи ТЦК СП.

Однак Маляр пояснила, що після широкомасштабного вторгнення цими інформаційно-психологічними операціями (ІПСО) важко на щось чи на когось вплинути.

Бо перелякати повістками після всього, що ми пройшли за цей рік, – важко. На кону – держава, і всі це розуміють,

– заявила Маляр.

Вона також пояснила, що стосовно осуду роботи ТЦК СП варто розуміти:

колишні військкомати наразі виконують стратегічно важливу для оборони держави задачу;

там працюють живі люди й вони можуть помилитись або навіть вчинити порушення. У таких випадках треба діяти правовим шляхом.

Зокрема, Маляр пояснила, що у разі виникнення питань можна звернутись до самого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Номери є на сайті Міноборони.

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