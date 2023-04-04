Удивительные места вручения повесток и "волны" мобилизации: что не так с "сенсационными" новостями
Источник:Анна Маляр
Анна Маляр рассказала, что оккупанты запускали информационные кампании по повесткам и призыву и раньше. Однако в этом году Россия пытается манипулировать еще двумя темами.
Заместитель министра обороны объяснила, что Россия запускала свои информационные кампании ежегодно весной и осенью. Однако в этом году враги усложнили свою технологию.
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Как оккупанты запускают ИПСО в Украине
Чиновница объяснила, что раньше технология всегда была одна – раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой.
"Герой всегда разный, речь идет о сути. Или они распространяли какой-то дикий текст повестки или анкеты призывника. Мы регулярно это опровергали", – объяснила Маляр.
Однако в этом году Кремль добавил истории об удивительных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации. Все это оккупанты делают, чтобы дискредитировать и сорвать работу Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Именно поэтому Россия пытается манипулировать на двух вещах:
- страхе получить повестку;
- формированию общественного осуждения относительно работы ТЦК СП.
Однако Маляр объяснила, что после широкомасштабного вторжения этими информационно-психологическими операциями (ИПСО) трудно на что-то или на кого повлиять.
Потому что перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год, – трудно. На кону – государство, и все это понимают,
– заявила Маляр.
Она также пояснила, что относительно осуждения работы ТЦК СП следует понимать:
- бывшие военнослужащие сейчас выполняют стратегически важную для обороны государства задачу;
- там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушение. В таких случаях следует действовать правовым путем.
В частности, Маляр пояснила, что в случае возникновения вопросов можно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Номера есть на сайте Минобороны.
Почему не стоит поддаваться на российское ИПСО
- Россия информационно-психологическими операциями пытается повлиять на настроения и поведение украинцев.
- В конце марта Центр стратегических коммуникаций предупредил, что оккупанты планируют разогнать панические настроения из-за экономики. Мол, в Украине высокие цены на продукты. Якобы именно поэтому нужно скорее "сдаваться России, потому что там все дешевле".
- Следует добавить, что российские спецслужбы провели операции, чтобы распространить вбросы для обвинения защитников Украины в совершении военных преступлений якобы на почве религиозной нетерпимости. Оккупанты дошли до того, что начали распространять видео с нарезанием сала на Коране.