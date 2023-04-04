Заместитель министра обороны объяснила, что Россия запускала свои информационные кампании ежегодно весной и осенью. Однако в этом году враги усложнили свою технологию.

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Как оккупанты запускают ИПСО в Украине

Чиновница объяснила, что раньше технология всегда была одна – раскрутить какую-то историю, где повестку выписали инвалиду, умершему или ветерану Второй мировой.

"Герой всегда разный, речь идет о сути. Или они распространяли какой-то дикий текст повестки или анкеты призывника. Мы регулярно это опровергали", – объяснила Маляр.

Однако в этом году Кремль добавил истории об удивительных местах вручения повесток и "волнах" мобилизации. Все это оккупанты делают, чтобы дискредитировать и сорвать работу Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Именно поэтому Россия пытается манипулировать на двух вещах:

страхе получить повестку;

формированию общественного осуждения относительно работы ТЦК СП.

Однако Маляр объяснила, что после широкомасштабного вторжения этими информационно-психологическими операциями (ИПСО) трудно на что-то или на кого повлиять.

Потому что перепугать повестками после всего, что мы прошли за этот год, – трудно. На кону – государство, и все это понимают,

– заявила Маляр.

Она также пояснила, что относительно осуждения работы ТЦК СП следует понимать:

бывшие военнослужащие сейчас выполняют стратегически важную для обороны государства задачу;

там работают живые люди и они могут ошибиться или даже совершить нарушение. В таких случаях следует действовать правовым путем.

В частности, Маляр пояснила, что в случае возникновения вопросов можно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Номера есть на сайте Минобороны.

Почему не стоит поддаваться на российское ИПСО