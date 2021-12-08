Росія посилює мілітаризацію островів Курильської гряди: як може відповісти Японія

Росія продовжує мілітаризацію островів Курильської гряди та йде на загострення відносин з Японією. Вона провокує напруженість у різних точках світу.

Волонтери InformNapalm звертають увагу не тільки на цю новину, але й пропонують варіант асиметричного стримування агресивних дій Росії. Ми також наведемо факти, пов'язані з російською окупацією українського Криму та агресією на Сході України.

До теми У НАТО готові надати Україні авіацію, якщо Путін вирішить піти на Київ, – ЗМІ

Росія мілітаризовує острови Курильської гряди

Розрахунки берегового ракетного комплексу "Бастіон" Тихоокеанського флоту Росії 2 грудня 2021 року вперше були розгорнуті та заступили на бойове чергування на острові Матуа.

Наприкінці 2017 року російські військові також добудували аеродром та оголосили про плани створити на цьому острові пункт базування кораблів Військово-морського флоту Росії.

Острів Матуа мав стратегічно важливу роль у роки Другої світової війни. Там розміщувалась одна з найбільших японських військово-морських баз.

Газета Тихоокеанського флоту "Бойова вахта" 22 листопада 2016 року також повідомила, що берегові протикорабельні ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" розміщені на островах Ітуруп та Кунашир.

Японія послідовно виступає проти зміцнення військової присутності Росії у районі островів Курильської гряди. Ці території вважають окупованими.

До чого тут окупований Крим

У цій ситуації виникають прямі аналогії з окупованим Кримом. Усе через те, що паралельно з активною мілітаризацією островів Курильської гряди, Росія також проводить мілітаризацію окупованого у 2014 році українського Криму.

Спільнота InformNapalm у 2016 році повідомляла, що Росія перекинула у Крим берегові протикорабельні ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон".

Варто прочитати Карта нападу Росії на Україну: чи може Путін розпочати повномасштабну війну

Під час розслідувань волонтери спільноти також зібрали дані про місце дислокації БРК "Бал" зі складу новосформованої 15 ракетної бригади берегової оборони, озброєння та техніку для якої російські військові перекинули в Крим із Дагестану.



Російські військові перекидали озброєння та техніку із Дагестану / Фото InformNapalm

Цікаво, що впродовж останніх років Росія для своїх військових операцій проти України активно використовує безпілотник "Орлан-10", який досить часто потрапляє у зведення з зони бойових дій на Донбасі.

Волонтери InformNapalm у 2018 році публікували фотозвіт, який демонстрував, що цей тип російських безпілотників складається переважно з деталей, вироблених у США, Німеччині, Японії та інших країнах.

За даними InformNapalm, сучасна комплектація російських "Орланів" зазнала деяких змін, проте одним з головних елементів конструкції залишаються двигуни внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання.

Росія активно використовує "Орлан-10" у складі різних військових комплексів. Наприклад, "Леєр-3". Ці безпілотники також входять до складу російської єдиної системи управління тактичної ланки, яка реалізовує концепцію мережоцентричної війни.

Як може відповісти Японія

У підсумку ми розуміємо, що Росія посилює мілітаризацію окупованих територій у різних точках світу. Відомо, що одним з методів стримування агресора є запровадження економічних санкцій.

Зокрема, на продаж товарів, які використовують у військових цілях.

До теми Росія почала військові навчання морської піхоти в окупованому Криму

Волонтери InformNapalm вважають, що досить дієвим варіантом асиметричної відповіді Японії на зухвалі дії Росії щодо мілітаризації островів Курильської гряди могла б стати заборона продажу двигунів японської фірми Saito.

Їх використовують для комплектації БПЛА "Орлан-10". Цей крок також став би позитивним і для України, бо саме російські "Орлани" майже щодня фіксуються у зведеннях з зони бойових дій на Донбасі.