На полігони бойової підготовки 3 грудня прибули понад 500 російських військових. Вони служать у з'єднаннях морської піхоти Чорноморського флоту.

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Що відомо про навчання окупантів

Військові навчання відбуватимуться у польових умовах. Морські піхотинці держави-агресорки тренуватимуть, зокрема, вогневу підготовку.

Російські військові вправлятимуться у бойових стрільбах по мішенях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів.

Механіки-водії відпрацьовуватимуть прийоми водіння. Вони долатимуть різні перешкоди, коли рухатимуться по пересіченій місцевості та морському узбережжю.

Тренування на шляху до полігонів

Під час пересування на полігони російські морські піхотинці тренувалися обороняти колони техніки, а також нейтралізовувати диверсійно-розвідувальні групи умовного противника. У російському оборонному відомстві зазначили, що навчання проходитимуть згідно з планом бойової підготовки сил флоту на зимовий період 2022 навчального року.

Зверніть увагу! Раніше Росія провела в окупованому Криму навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного ворога.

Білоруси анонсували навчання з росіянами

Напередодні у Білорусі розповіли, що планують провести комплекс військових навчань поблизу України у 2022 році. Спільно з Росією там тренуватимуться "прикривати південні кордони". При цьому, міністр оборони режиму Лукашенко цинічно звинувачував Захід в активній мілітаризації в сусідніх країнах".