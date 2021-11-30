У російському МЗС наголосили, що вважають Крим "своєю територією" та відкидають всі звинувачення у нарощуванні військової присутності.

Важливо Росія наступає: чи захищені морські кордони України

У Кремлі заявили, що нарощення військ в окупованому Криму є "законним".

Альянс звинувачує нас у нарощуванні військової присутності в Україні, маючи на увазі Крим. Нагадаємо, ця територія є частиною Росії, і наші збройні сили знаходяться там на законній підставі,

– мовиться у заяві МЗС Росії.

У чому ще НАТО звинувачує Росію

У жовтневій публікації Альянсу мовиться про те, що Основоположний акт Росія – НАТО повністю дотримується з боку Альянсу. А ротаційні бойові групи у складі приблизно 4 500 військових розгорнули в Латвії, Литві, Естонії та Польщі у відповідь на окупацію Криму і нарощування військової потужності поблизу кордонів країн НАТО.

Також Росію звинувачують у порушенні зобов'язань, оскільки вона окупувала Крим – територію суверенної держави. А також продовжує підтримувати бойовиків на сході України.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмітила біля українського кордону, в окупованому Криму і на Донбасі понад 40 тактичних батальйонних угруповань, в яких налічується майже 115 тисяч військових.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив нарощування російських військ на кордоні з Україною і закликав Москву знизити напруженість.

Яка ситуація на російсько-українському кордоні