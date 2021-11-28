Навчання відбулися по типу Passex 2021. Мовиться про тактичні маневрування на воді, використання міжнародної системи сигналів і відпрацювання бойових завдань в районах інтенсивного цивільного судноплавства.

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"Основна мета цих навчань набуття досвіду спільних дій у міжнародному середовищі під час проведення багатонаціональних операцій, підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС на тактичному рівні щодо ведення воєнних дій", – пояснив представник ВМС Туреччини Джунейт Талайман.

Українські ВМС провели тренування з США, Республіки Туреччина та Румунії / Фото ВМС ЗС України

Російська військова техніка біля кордонів України

Тим часом Росія звозить військову техніку до кордонів нашої держави. За інформацією міжнародних розслідувачів Conflict Intelligence Team, росіяни перекидають до Криму нові мотострілецькі підрозділи і танки.



Росія стягує військову техніку / Фото Conflict Intelligence Team

Також Кремль планує поставити на окупований півострів зенітно-ракетні установки С-350 "Вітязь". Їх можуть використати для знищення Bayraktar, якими оснащують українські ВМС.

Україна посилює свою оборону

Все це чіткий сигнал Україні про необхідність нарощування військової міці в регіоні, попереджають експерти.

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В цьому нам активно допомагають партнери – США і Велика Британія.

Штати вже переобладнали для українських ВМС 4 патрульних катери типу "Айленд".

2 передали ще у 2019 році.

А 2 прибули в Одеський порт 23 листопада.

За тиждень до цього український уряд підписав угоду з Великою Британією про створення 2 військово-морських баз: однієї в Очакові, а іншої – в Бердянську. Крім того, в рамках угоди Об'єднане Королівство побудує нам 8 ракетних катерів.

Але – це у перспективі, а російська загроза існує вже зараз.

Всі ці пів року росіяни відпрацьовують якраз елементи висадки легких десантів на вертольотах на південь України. І це новий підхід, нова тактика росіян.



Очевидно, вони якраз готуються до проведення блискавичної операції з Криму з висадкою повітряних морських десантів. Звісно, з нанесенням авіаційних ракетних ударів, зокрема з кораблів. Михайло Самусь Директор New Geopolitics Research Network

Росія майже повністю окупувала Азовське море

Протистояти такій навалі Україні самотужки складно. Адже співвідношення сил не на нашу користь, кажуть експерти. Додатковий фактор небезпеки – майже повністю окуповане Азовське море.

"На сьогодні Азовське море – на виході з нього, на Керченській протоці – повністю контролюється державою-агресором. І тут ситуація до деокупації Криму не зміниться в принципі", – пояснив експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін.

Яку зброю може отримати Україна

Тому українські урядовці шукають підтримки у західних партнерів. Наразі в США узгоджують надання нам додаткової військової допомоги.

Зокрема можуть поставити Javelin і Stinger. Канада також планує надати нашій армії зброю, а НАТО регулярно надсилає свої кораблі у Чорне море.

Відвідання кораблів Великобританії, Сполучених Штатів є дуже і дуже сильним чинником стримування Російської Федерації.



Адже все ж таки те угрупування росіян, які є сьогодні в Чорному, Азовському морях, воно абсолютно пасує перед сучасними кораблями, сучасними морськими технологіями Сполучених Штатів та Великобританії. Борис Бабін Експерт Асоціації реінтеграції Криму

Україна має розбудувати власний флот

Втім, аби зупинити Росію від агресії проти України, цього замало, вважають експерти.

"НАТО наразі не висунуло конкретних пропозицій, як збирається сприяти зміні балансу в Чорному морі. Тобто вони намагаються стримати Росію, вони намагаються продемонструвати готовність, але вони не говорять про те, що вони збираються міняти баланс в Чорному морі", – зазначив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

А без зміни балансу нічого не буде,

– наголосив Михайло Самусь.

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А змінити баланс може потужна військова сила, а не політика. Адже Кремль визнає лише її. Відтак Україна має активніше розвивати власний чорноморський флот і ефективніше зміцнювати морські кордони держави.