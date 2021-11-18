Цей полк формують на базі 56 десантно-штурмової бригади. Раніше ця військова одиниця базувалася у Волгоградській області Росії, але вже дуже скоро переїде у Крим.

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Росія нарощує м'язи у Криму

До початку грудня 2021 року у Росії планують завершити переформування Камишинського окремого гвардійського десантно-штурмового з’єднання у десантно-штурмовий полк. Про це повідомили у міноборони Росії 17 листопада.

Нагадаємо, ще у березні міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомляв про переформування 56 десантно-штурмової бригади (військова частина 74507, Камишин, Волгоградська область ) у 56 десантно-штурмовий полк.

) у 56 десантно-штурмовий полк. А він буде постійно базуватися у Феодосії – місті в окупованому російськими військами українському Криму.

У підсумку у міноборони Росії заявили, що "у Криму створено угруповання, здатне забезпечити захист від усіх загроз".

Простіше кажучи, ми вкотре маємо сумну нагоду переконатися, що Росія мілітаризує Крим і постійно посилює свою військову присутність на окупованому півострові.

Коротко про мілітаризацію Криму

У 2014 Росія окупувала український півострів, і відтоді регулярно завозить туди військових та військову техніку, враховуючи й системи протиповітряної оборони.

Як пишуть "Крым.Реалии", 2018 році у Криму на бойове чергування заступили російські зенітно-ракетні комплекси С-400 "Тріумф".

В української влади є й побоювання, що Кремль може завезти на територію Криму ядерну зброю.

Цивілізований світ не визнає Крим російським, а проте у Росії заявляють, що мають там "право робити все необхідне задля своєї безпеки".