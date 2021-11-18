Этот полк формируют на базе 56 десантно-штурмовой бригады. Ранее эта военная единица базировалась в Волгоградской области России, но очень скоро переедет в Крым.

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Россия наращивает мышцы в Крыму

К началу декабря 2021 года в России планируется завершить переформирование Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк. Об этом сообщили в минобороны России 17 ноября.

Напомним, еще в марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о переформировании 56 десантно-штурмовой бригады (военная часть 74507, Камышин, Волгоградская область ) в 56 десантно-штурмовой полк.

А он будет постоянно базироваться в Феодосии – городе в оккупированном российскими войсками украинском Крыму.

В итоге в минобороны России заявили, что "в Крыму создана группировка, способная обеспечить защиту от всех угроз".

Проще говоря, мы еще раз имеем печальную возможность убедиться, что Россия милитаризует Крым и постоянно усиливает свое военное присутствие на оккупированном полуострове.

Кратко о милитаризации Крыма

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров, и с тех пор регулярно завозит туда военных и военную технику, учитывая и системы противовоздушной обороны.

Как пишут "Крым.Реалии" , в 2018 году в Крыму на боевое дежурство заступили российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

У украинской власти даже есть опасения, что Кремль может завезти на территорию Крыма ядерное оружие.

Цивилизованный мир не признает Крым российским, однако в России заявляют, что имеют там "право делать все необходимое для своей безопасности".