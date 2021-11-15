Об этом сказал перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Лингарт. Он обозначил ситуацию как очень критическую.

К теме Запад предупредил Украину о высокой вероятности российского вторжения, – Минобороны

Что должен сделать ЕС

По словам Лингарта, Евросоюз должен четко дать понять Кремлю, что не стоит идти на эскалацию. Кроме того, он отметил, что критической и похожей ситуация является и на Балканах.

Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: надо вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации,

– заявил министр.

Что известно об усилении активности оккупантов