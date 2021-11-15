Об этом сказал перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Лингарт. Он обозначил ситуацию как очень критическую.
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Что должен сделать ЕС
По словам Лингарта, Евросоюз должен четко дать понять Кремлю, что не стоит идти на эскалацию. Кроме того, он отметил, что критической и похожей ситуация является и на Балканах.
Речь идет о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: надо вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации,
– заявил министр.
Что известно об усилении активности оккупантов
- Украина может получить от Великобритании военную помощь – 600 спецназовцев. Это из-за угрозы новой агрессии со стороны России.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС помочь Украине защититься от российской агрессии.
- Спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сравнил уровень угрозы военного вторжения России с 2014 годом, когда оккупировали часть Донецкой и Луганской областей.
- Госдеп США считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе создали, чтобы отвлечь внимание западных стран от действий оккупантов.
- НАТО сообщает, что они готовы к любому сценарию в Украине.