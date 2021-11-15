Про це сказав перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінгарт. Він окреслив ситуацію як дуже критичну.

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Що має зробити ЄС

За словами Лінгарта, Євросоюз повинен слід чітко дати зрозуміти Кремлю, що не варто йти на ескалацію. Крім того, він зазначив, що критичною і схожою ситуація є і на Балканах.

Мовиться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації,

– заявив міністр.

Що відомо про посилення активності окупантів