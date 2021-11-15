Про це сказав перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінгарт. Він окреслив ситуацію як дуже критичну.
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Що має зробити ЄС
За словами Лінгарта, Євросоюз повинен слід чітко дати зрозуміти Кремлю, що не варто йти на ескалацію. Крім того, він зазначив, що критичною і схожою ситуація є і на Балканах.
Мовиться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації,
– заявив міністр.
Що відомо про посилення активності окупантів
- Україна може отримати від Великої Британії військову допомогу – 600 спецпризначенців. Це через загрозу нової агресії з боку Росії.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС допомогти Україні захиститись від російської агресії.
- Речник України в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович порівняв рівень загрози військового вторгнення Росії з 2014 роком, коли окупували частину Донецької та Луганської областей.
- Держдеп США вважає, що міграційну кризу на білорусько-польському кордоні створили, щоб відвернути увагу західних країн від дій окупантів.
- НАТО повідомляє, що вони готові до будь-якого сценарію в Україні.