Учения состоялись по типу Passex 2021. Речь идет о тактическом маневрировании на воде, использовании международной системы сигналов и отработке боевых заданий в районах интенсивного гражданского судоходства.
Обратите внимание В Черное море вошел ракетный эсминец США: на борту есть "Томагавки"
"Основная цель этих учений приобретение опыта совместных действий в международной среде во время проведения многонациональных операций, повышение уровня взаимосовместимости подразделений ВМС на тактическом уровне по ведению военных действий", – объяснил представитель ВМС Турции Джунейт Талайман.
Украинские ВМС провели тренировки с США, Республикой Турция и Румынией / Фото ВМС ВС Украины
Российская военная техника возле границ Украины
Между тем, Россия свозит военную технику к границам нашего государства. По информации международных расследователей Conflict Intelligence Team, россияне перебрасывают в Крым новые мотострелковые подразделения и танки.
Россия стягивает военную технику / Фото Conflict Intelligence Team
Также Кремль планирует поставить на оккупированный полуостров зенитно-ракетные установки С-350 "Витязь". Их могут использовать для уничтожения Bayraktar, которыми оснащают украинские ВМС.
Украина усиливает свою оборону
Все это четкий сигнал Украине о необходимости наращивания военной мощи в регионе, предупреждают эксперты.
К слову Флагманский корабль флота США Mount Whitney покидает Черное море: фото
В этом нам активно помогают партнеры – США и Великобритания.
- Штаты уже переоборудовали для украинских ВМС 4 патрульных катера типа "Айленд".
- 2 передали еще в 2019 году.
- А 2 прибыли в Одесский порт 23 ноября.
За неделю до этого украинское правительство подписало соглашение с Великобританией о создании 2 военно-морских баз: одной в Очакове, а другой – в Бердянске. Кроме того, в рамках соглашения Великобритания построит нам 8 ракетных катеров.
Но это в перспективе, а российская угроза существует уже сейчас.
Все эти полгода россияне отрабатывают как раз элементы высадки легких десантов на вертолетах на юг Украины. И это новый подход, новая тактика россиян. Очевидно, они готовятся к проведению молниеносной операции из Крыма с высадкой воздушных морских десантов. Естественно, с нанесением авиационных ракетных ударов, в том числе с кораблей.
Россия почти полностью оккупировала Азовское море
Противостоять такому нашествию Украине самостоятельно сложно. Ведь соотношение сил не в нашу пользу, говорят эксперты. Дополнительный фактор опасности – почти полностью оккупированное Азовское море.
"На сегодняшний день Азовское море – на выходе из него, на Керченском проливе – полностью контролируется государством-агрессором. И здесь ситуация до деоккупации Крыма не изменится в принципе", – объяснил эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин.
Какое оружие может получить Украина
Поэтому украинские члены правительства ищут поддержки у западных партнеров. Сейчас в США согласовывают предоставление нам дополнительной военной помощи.
В частности, могут поставить Javelin и Stinger. Канада также планирует предоставить нашей армии оружие, а НАТО регулярно отправляет свои корабли в Черное море.
Посещение кораблей Великобритании, Соединенных Штатов является очень и очень сильным сдерживающим фактором Российской Федерации. Ведь все же та группировка россиян, которая есть сегодня в Черном, Азовском морях, она абсолютно пасует перед современными кораблями, современными морскими технологиями Соединенных Штатов и Великобритании.
Украина должна построить собственный флот
Впрочем, чтобы остановить Россию от агрессии против Украины, этого мало, считают эксперты.
"НАТО пока не выдвинуло конкретных предложений, как собирается способствовать изменению баланса в Черном море. То есть, они пытаются сдержать Россию, они пытаются продемонстрировать готовность, но они не говорят о том, что они собираются менять баланс в Черном море", – отметил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
А без изменения баланса ничего не будет,
– подчеркнул Михаил Самусь.
Интересно Россия провела очередные военные учения над Черным морем и подняла истребители
А изменить баланс может мощная военная сила, а не политика. Ведь Кремль признает только ее. Следовательно, Украина должна активнее развивать собственный черноморский флот и эффективнее укреплять морские границы государства.