Одновременно к отработкам привлекли патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные суда.

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Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря,

– пишут росСМИ.

Страна-агрессор отрабатывала действия при "нанесении удара по надводным целям". Кроме этого, учились "отражать нападение воздушного противника" на военно-морскую базу.

Кроме этого, российской военные "практиковались" в исполнении:

сложного пилотажа;

тактических приемов по перехвату;

атаки воздушных целей;

противодействия радиоэлектронным средствам.

Обратите внимание! В ноябре страна-агрессор провела боевые учения во временно оккупированном Крыму. Военные России тренировались уничтожать крылатые ракеты.

Учения ВМС Украины возле Крыма