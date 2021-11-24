Одновременно к отработкам привлекли патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные суда.
Читайте также Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму десантным полком
Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря,
– пишут росСМИ.
Страна-агрессор отрабатывала действия при "нанесении удара по надводным целям". Кроме этого, учились "отражать нападение воздушного противника" на военно-морскую базу.
Кроме этого, российской военные "практиковались" в исполнении:
- сложного пилотажа;
- тактических приемов по перехвату;
- атаки воздушных целей;
- противодействия радиоэлектронным средствам.
Учения ВМС Украины возле Крыма
- На полигоне в Херсонской области, вблизи оккупированного Крыма 17 ноября прошли батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.
- По легенде учений, передовое подразделение морских пехотинцев при поддержке армейской авиации дало отпор условному противнику, пытавшемуся прорваться. Украинские военные при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил врага вглубь обороны.
- В Вооруженных силах Украины отметили, что воины успешно выполнили боевую задачу, умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.