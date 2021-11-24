Водночас до відпрацювань залучили патрульний корабель "Василь Биків" і малі протичовнові судна. Зокрема, країна-агресор відпрацьовувала дії при "завданні удару по надводних цілях".

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Екіпажі винищувачів Су-27СМ3 і Су-30М2 зі складу змішаного авіаційного сполучення Південного військового округу, дислокованого в Краснодарському краї, виконали навчально-тренувальні польоти над акваторією Чорного моря,

– пишуть росЗМІ.

Також окупанти вчилися "відображали напад повітряного супротивника" на військово-морську базу.

Окрім цього, російській військові "практикувалися" у виконанні:

складного пілотажу;

тактичних прийомів з перехоплення;

атаки повітряних цілей;

протидії радіоелектронним засобам.

Зверніть увагу! В листопаді держава-агресорка провела бойові навчання у тимчасово окупованому Криму. Військові Росії тренувалися знищувати крилаті ракети.

Навчання ВМС України біля Криму