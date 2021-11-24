Водночас до відпрацювань залучили патрульний корабель "Василь Биків" і малі протичовнові судна. Зокрема, країна-агресор відпрацьовувала дії при "завданні удару по надводних цілях".
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Екіпажі винищувачів Су-27СМ3 і Су-30М2 зі складу змішаного авіаційного сполучення Південного військового округу, дислокованого в Краснодарському краї, виконали навчально-тренувальні польоти над акваторією Чорного моря,
– пишуть росЗМІ.
Також окупанти вчилися "відображали напад повітряного супротивника" на військово-морську базу.
Окрім цього, російській військові "практикувалися" у виконанні:
- складного пілотажу;
- тактичних прийомів з перехоплення;
- атаки повітряних цілей;
- протидії радіоелектронним засобам.
Навчання ВМС України біля Криму
- На полігоні у Херсонській області, поблизу тимчасово окупованого Криму 17 листопада пройшли батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.
- За легендою навчань, передовий підрозділ морських піхотинців за підтримки армійської авіації дав відсіч умовному противнику, що намагався прорватися. Українські військові за підтримки танків і артилерії зробили неможливим просування основних сил ворога вглиб оборони.
- У Збройних силах України наголосили, що воїни успішно виконали бойове завдання, вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.