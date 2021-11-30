В российском МИД подчеркнули, что считают Крым "своей территорией" и отвергают все обвинения в наращивании военного присутствия.
Важно Россия наступает: защищены ли морские границы Украины
В Кремле заявили, что наращивание войск в оккупированном Крыму является "законным".
Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия в Украине, имея в виду Крым. Напомним, эта территория является частью России, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании,
– говорится в заявлении МИД России.
В чем еще НАТО обвиняет Россию
В октябрьской публикации Североатлантического союза говорится, что Основополагающий акт НАТО – Россия полностью соблюдается со стороны Североатлантического союза. А ротационные боевые группы в составе примерно 4500 военных развернули в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в ответ на оккупацию Крыма и наращивание военной мощи возле границ стран НАТО.
Также Россию обвиняют в нарушении обязательств, поскольку она оккупировала Крым – территорию суверенного государства. Также продолжает поддерживать боевиков на востоке Украины.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил наращивание российских войск на границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность.
Какая ситуация на российско-украинской границе
- О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации.
- В ноябре это подтвердила украинская разведка. Отметили, что численность войск государства-агрессора достигла 90 тысяч.
- В украинском Минобороны признали, что угроза российского вторжения в Украину вполне реальна. Однако, как пояснили в ведомстве, такие обострения регулярны и украинские военные к ним полностью готовы.