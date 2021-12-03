На полигоны боевой подготовки 3 декабря прибыло более 500 российских военных. Они служат в соединениях морской пехоты Черноморского флота.

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Что известно об учениях оккупантов

Военные учения будут проходить в полевых условиях. Морские пехотинцы государства-агрессора будут тренировать, в частности, огневую подготовку.

Российские военные будут упражняться в боевых стрельбах по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Механики-водители будут отрабатывать приемы вождения. Они будут преодолевать разные препятствия, когда будут двигаться по пересеченной местности и морскому побережью.

Тренировки на пути к полигонам

При передвижении на полигоны российские морские пехотинцы тренировались оборонять колонны техники, а также нейтрализовать диверсионно-разведывательные группы условного противника. В российском оборонном ведомстве отметили, что учения будут проходить согласно плану боевой подготовки сил флота на зимний период 2022 учебного года.

Обратите внимание! Ранее Россия провела в оккупированном Крыму учения по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного врага.

Белорусы анонсировали учения с россиянами

Накануне в Беларуси рассказали, что планируется провести комплекс военных учений вблизи Украины в 2022 году. Совместно с Россией там будут тренироваться "прикрывать южные границы". При этом министр обороны режима Лукашенко цинично обвинял Запад в активной милитаризации в соседних странах.