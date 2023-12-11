Росія вимушено повернулася до проєкту "Каракурт": у ВМС пояснили причину

Росіяни мусили повернутися до проєкту 22800 "Каракурт" та виробництва малих ракетних кораблів, адже Україна не постачає установки країні-агерсору через запроваджені після 2014 року санкції.

Про це речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів в етері телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, проєкт не новий – йому вже понад 30 років.

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Росія вимушено повернулася до виробництва цих МРК саме через санкції, які з 2014 року почали працювати, як вони кажуть, "на благо". Саме Україна припинила постачання газотурбінних установок на їхні кораблі, унаслідок чого вони були вимушені дістати з-під судна цей проєкт і почати їхнє виробництво,

– розповів речник ВМС.

Плетенчук також повідомив, що до повномасштабної війни росіяни планували побудувати для Чорноморського флоту 5 таких кораблів:

Циклон – зараз росіяни використовують його як корабель-ППО, щоб прикривати пункт базування в Севастополі.

Аскольд, який підняли з води. Його, найімовірніше, намагатимуться відновити;

Амур і Туча, які у Новоросійську і наразі проходитимуть випробування;

п'ятий корабель ще будуватимуть.

Зауважимо, що раніше Defence Express повідомило, що росіяни перегнали із Татарстану у Чорне море новий корвет Туча проєкту "Каракурт", який є носієм крилатих ракет Калібр замість знищеного в Керчі Аскольда.

Що цьому передувало

Російські окупанти перекинули четвертий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" у Чорне море. Найімовірніше, їм вдалось досягнути цього через Волго-Донський канал, транспортувавши корабель від Зеленодольського суднобудівного заводу.

Один із чотирьох малих ракетних кораблів цього типу було знищено на Керченському заводі "Залив".